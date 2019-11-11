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"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" Programı

Tarım ve Orman Bakanlığınca Türkiye genelinde gerçekleştirilen "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" Programı kapsamında Trakya'da 302 bin 510 fidan toprakla buluştu.

11.11.2019 13:50 | Son Güncelleme: 11.11.2019 13:50
Tarım ve Orman Bakanlığınca genelinde gerçekleştirilen "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" Programı kapsamında Trakya'da 302 bin 510 fidan toprakla buluştu.
Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan seferberlik çerçevesinde Türkiye'de eş zamanlı başlatılan etkinliklerden biri de Edirne'de Kestanelik Kışlası mevkisinde yapıldı.
Öğrenciler ve bölge sakinlerinin ilgi gösterdiği etkinlikte 122 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu.
Edirne Valisi Ekrem Canalp, etkinlikte yaptığı konuşmada, bugün Türkiye genelinde 11 milyondan fazla fidanı dikmek için geldiklerini söyledi.
Bu kadar çok fidanın toprakla buluşmasının bir dünya rekoru olduğunu vurgulayan Canalp, "Bu dünya rekoru nasıl kırıldı?' diye baktığımız zaman, şöyle bir meydana bakarsanız bunu göreceksiniz. Çocuklarımız burada, gençlerimiz, yaşlılarımız burada. Biz millet olarak ağaç sevgisini ilkokuldan itibaren ruhumuza, gönlümüze işliyoruz. İşte bu sevgiden dolayıdır ki dünyadaki orman Türkiye, orman varlığını arttıran az sayıdaki ülkeler arasında yer alıyor." dedi.
Edirne Orman İşletme Müdürü İhsan Ceylan da çok anlamlı bir etkinlikte bir araya geldiklerini belirterek etkinliğe katılanlara teşekkür etti.
Kırklareli
Kırklareli'nde de Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında 80 bin 10 fidan dikildi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Kadıköy ağaçlandırma sahasında düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, bu etkinliğin Türkiye'yi Guinness Rekorlar Kitabı'na taşıyacağını söyledi.

Bilgin, gelecek kuşaklara daha yeşil dünya bırakmak için çalıştıklarını belirterek, toprakla buluşan fidanların bakımlarına da gereken hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini vurguladı.
Tekirdağ
Tekirdağ'da ise 14 farklı noktada gerçekleştirilen etkinlikte 100 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Kumbağ Mahallesi'ne bağlı Yeniköy ağaçlandırma sahasında yaptığı konuşmada, etkinliğin gelecek nesle daha temiz, daha ferah ve daha yaşanılabilir dünya bırakma adına çok önemli olduğunu söyledi.

Etkinliğin Türkiye'de aynı saatte düzenlendiğini ifade eden Vali Yıldırım, "Biz de Tekirdağ'daki etkinlikte sizlerle beraberiz. Burada fidanları toprakla buluşturup bırakmıyoruz. Bunların bakımları da ekipler tarafından yapılıyor. Yapılan bu emekler boşa gitmemeli. Bu fidanları korumalıyız. " diye konuştu.
Etkinliğe, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel, Çiğdem Koncagül, Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan ve vatandaşlar katıldı.

Trakya Bölgesi, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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