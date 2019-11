Yurt genelinde başlatılan "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında, Nevşehir Kırıkkale ve Yozgat'ta fidan dikildi.Nevşehir Göre beldesi Aşıklı Dağı'ndaki etkinliğe katılan Vali İlhami Aktaş ile AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, ilk fidanı dikerek, can suyunu verdi.Daire müdürleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenci ve vatandaşların katıldığı etkinlikte binlerce fidan, daha yeşil bir Nevşehir için toprakla buluşturuldu.Vali Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye genelinde olduğu gibi Nevşehir'de de Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ağaçlandırma kampanyası başlamış durumda. Nevşehir'de 12 ayrı lokasyonda bugün 69 bin fidanı toprakla buluşturacağız. Kentimizde ağaç sayısı iklim şartları nedeniyle oldukça az, yeşil alanı çoğaltmak için gayret ediyoruz." dedi.NiğdeNiğde'de 9 farklı lokasyonda 61 bin fidan toprakla buluşturuldu.Vali Yılmaz Şimşek ve eşi Çiğdem Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Gökhan ve diğer protokol üyeleri, Niğde-Kayseri kara yolu Hıdırlık mevkisindeki etkinlikte, öğrenciler, sporcular, vatandaşlarla 2 bin fidan dikti.Vali Şimşek, törende yaptığı konuşmada, kampanyaya tüm ülkede olduğu gibi Niğde'de de büyük duyarlılık oluştuğunu ifade etti.Kentin "orman fakiri" olduğunu belirten Şimşek, şunları kaydetti:"İlimizin sadece yüzde 8'i orman varlığıyla kaplı. Bunu artırmak bizim elimizde. Bu heyecanı devam ettirirsek bunu da başarabileceğimize inanıyorum. Orman Müdürlüğümüz her yıl yaklaşık 1 milyon 300 bin ağacı toprakla buluşturuyor. Halkımız da bu kampanyaya destek verirse ve bir kişi yılda 2 ağaç dikerse bu sayı yaklaşık 2 milyonu bulur. 2053 yılında inşallah Niğde'deki orman varlığı yüzde 20'leri bulacak."KırşehirProgram kapsamında, Kırşehir Orman Müdürlüğünün belirlediği 38 ayrı noktaya 75 bin fidan dikildi.Mehtap Tepesi mevkisinde düzenlenen tören, İl Müftüsü Mehmet Yaman'ın dua okumasıyla başladı.Daha sonra, Vali İbrahim Akın, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nun da aralarında bulunduğu protokol üyeleri ile daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler, binlerce fidanı toprakla buluşturdu.Vali Akın, törende yaptığı konuşmada, Kırşehir'in yüzde 3 olan orman varlığının, son yıllardaki çalışmalarla yüzde 7'ye çıkarıldığını söyledi.Türkiye'nin orman varlığını artırmak ve gelecek nesillere daha yeşil ülke bırakmak adına 81 ilde programın başlatıldığını ifade eden Akın, "Diktiğimiz bu fidanlarla, gelecek nesiller daha yeşil bir Kırşehir'de yaşama şansı bulacak." dedi.- KırıkkaleKırıkkale'de program kapsamında 12 ayrı noktada 71 bin fidan toprakla buluşturuldu.Ahılı köyü Kızıldağ mevkisindeki törende konuşan Vali Yunus Sezer, bugün bir insan olarak en hayırlı ve güzel işlerden birini yaptıklarını belirtti.Geleceğe en güzel mirası, bugün toprağa emanet edecekleri fidanlarla bırakacaklarını dile getiren Sezer, "Bu organizasyonla ilimizdeki ağaçlandırma sahasının daha da genişleyeceğini ümit ediyorum. İnşallah bu etkinliklerle Kırıkkale her gün daha da yeşillenecek." ifadelerini kullandı.Halay ekibinin gösterisinin ardından, Vali Sezer, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, diğer protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler, binlerce fidanı toprakla buluşturdu.Öte yandan, Bahşılı ilçesi mesire alanındaki etkinlikte de hükümlüler tarafından fidan dikildi.YozgatYozgat'ta program kapsamında 314 noktada 286 bin 655 fidan dikildi.Erkoçtepe mevkisindeki törende konuşan Vali Kadir Çakır, ülke genelindeki fidan dikim etkinliğinin sadece Türkiye değil dünya için de önemli olduğunu söyledi.Çakır, "Topraklarımız çok önemli. Dünyanın zor bir coğrafyasında yaşıyoruz. Çok sayıda şehidimizi, gazimizi bu topraklar için verdik. Toprak için kan akıtıyoruz ama toprak bize, biz toprağa baktığımız zaman maalesef bu kanın bedelini vermemiş oluyoruz. Bir insan için yapılabilecek en güzel şey, toprağı yeşille buluşturmak." dedi.AK Parti Yozgat Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ da güzel bir çevrenin önemine işaret ederek, "Çevremiz güzel olursa, orada yaşayan insanların da güzel olması ve iyi duygularla sağlıklı yaşaması daha kolay, daha iyi olur. Adeta milli fidan dikim günü oldu bugün. İnşallah bundan sonra da öyle anılır ve milletimiz bugüne büyük değer verir." diye konuştu.Etkinliğe, Belediye Başkanı Celal Köse, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, daire müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.- SivasSivas'ta ise denetimli serbestlikten yaralanan ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan hükümlüler, Adalet Sarayı bahçesinde vatandaşlara ve kurum çalışanlarına fidan dağıttı.Programda konuşan Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, proje kapsamında adliyede 300 fidan dağıttıklarını belirterek, "Ağaçlar toprakla buluştuğunda her biri yarın bizim için nefes olacak." dedi.Projeye katkı sağladıkları için mutlu olduklarını anlatan Uğurlu, kentteki Adalet Ormanı'na da hükümlülerle fidan dikeceklerini ifade etti.Programa, Adli Yargı Komisyon Başkanı Mehmet Burçin Çetinkaya, adliye personeli ve hükümlüler katıldı.