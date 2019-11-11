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"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı

Van'ın Erciş ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonundaki "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında etkinlik düzenlendi.

11.11.2019 14:36 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:36
'ın Erciş ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonundaki "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında etkinlik düzenlendi.
Adnan Menderes Mahallesi'ndeki Belediye Parklar ve Bahçeler Müdürlüğü hizmet binası arkasındaki Hatıra Ormanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar, fidan dikti.
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, burada günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.
Etkinliğe Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mehmet Demir, Emniyet Müdürü Can Candaş, siyasi parti temsilcileri, belediye personeli, kamu görevlileri, asker, polis, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar da katıldı.

Van, Güncel

Kaynak: AA

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