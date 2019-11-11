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"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında fidan dikimi yapıldı.

11.11.2019 14:38 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:38
'nin ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında fidan dikimi yapıldı.
Spor salonu bahçesi ve okullar bölgesinde düzenlenen etkinliklerde Kaymakam Yakup Güven, vatandaşlarla ağaç dikti.
Güven, yaptığı konuşmada, 11 Kasım'ın ülkede ağaçlandırma seferberliği olarak ilan edildiğini belirterek, daha daha yeşil bir Türkiye ve Şemdinli için öğrenci ve vatandaşlarla fidanları toprakla buluşturduklarını söyledi.
Etkinliğe Emniyet Müdürü Murat Evren, Belediye Başkanı Tahir Saklı, kurum amirleri, öğrenci ve vatandaşlar da katıldı.

Şemdinli, Hakkari, Güncel

Kaynak: AA

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