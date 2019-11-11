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"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı

Tarım ve Orman Bakanlığınca Türkiye genelinde gerçekleştirilen "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında Sorgun, Saraykent ve Yerköy ilçesinde 37 bin 500 fidan toprakla buluştu.

11.11.2019 14:48 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:48
Tarım ve Orman Bakanlığınca Türkiye genelinde gerçekleştirilen "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında , ve ilçesinde 37 bin 500 fidan toprakla buluştu.
Sorgun Üçtepeler mevkisinde saat 11.11'de gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğinde 4 bin fidan dikildi.
Öğrenciler ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte konuşan Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, gelecek nesillere daha yeşil ve daha yaşanabilir bir ülke bırakmak için dikilen her fidanın çok önemli olduğunu söyledi.
Saraykent ilçesinde de 5 bin fidan toprakla buluştu.
Etkinliğe Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, Belediye Başkanı Ahmet Öcal, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.
Yerköy ilçesinde farklı noktalarda düzenlenen etkinlikte de 28 bin 500 fidan dikildi.
Törene Yerköy Kaymakamı Mustafa Karaca, Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, daire müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Saraykent, Yerköy, Sorgun, Güncel

Kaynak: AA

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