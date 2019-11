Tarım ve Orman Bakanlığınca Türkiye genelinde gerçekleştirilen Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı çerçevesinde, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 7 ilde yüz binlerce fidan toprakla buluşturuldu.Erzurum'da Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası çerçevesinde saat 11.11'de fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) yerleşkesinde düzenlenen etkinlikte 12 bin fidan toprakla buluştu.Erzurum Valisi Okay Memiş, burada yaptığı konuşmada, projenin Türkiye genelinde yapıldığını ve bu kapsamda 11 milyon fidan dikileceğini söyledi.Erzurum olarak söz konusu etkinliğe katılmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Memiş, "Biz de burada 12 bin fidanı dikeceğiz ama yetmez. Atatürk Üniversitesi de zamanında dikilmiş ve her taraf orman. Bizler varlıklı bir ailenin züğürt çocuğu mu olalım yoksa yapılanlara yenilerini mi ekleyelim. Bu oturmakla olmaz ve bu kapsamda Palandöken Dağı'nda en az 5 milyon fidan dikeceğiz." dedi.Erzurum Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü de söz konusu projeye katılarak Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde 6 bin 820 fidan dikti.Atatürk Üniversitesi de üniversite yerleşkesinde 15 bin fidanı toprakla buluşturdu.KarsKars'ta, Kafkas Üniversitesi kampüsünde düzenlenen etkinlikte de 29 bin fidan toprakla buluşturuldu.Vali Türker Öksüz, 14. Mekanize Piyade Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, Kars Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, il protokolü, vatandaşlar ve öğrenciler fidanları toprakla buluşturarak can suyu verdi.Öksüz, burada yaptığı konuşmada, heyecan verici bir etkinlikte fidanları toprakla buluşturduklarını ifade ederek, "Bu bir milli ağaçlandırma seferberliği, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinesinde 11 milyon ağacı toprakla buluşturuyoruz." dedi.Dikilen fidanların gelecek nesillere nefes olacağını ifade eden Öksüz, "Bu projesi adı" Geleceğe Nefes", dikeceğimiz ağaçlarla geleceğe bir nefes vermiş oluyoruz. Gelecek kuşaklara, bütün yaşayana vatandaşlara gelecekte bu fidanların toprağa verdiği, hayata verdiği, doğaya verdiği nefesle istifade edecekler. Bu farkındalık çalışması aynı zamanda, Türkiye'de 11 milyon fidan dikilirken ilimizde 29 bin fidanı 5 ayrı noktada toprakla buluşturduk." diye konuştu.AğrıAğrı'da da İl Özel İdaresi TRT Park alanında düzenlenen ve Vali Süleyman Elban ile Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın fidan dikimiyle başlayan fidan dikim etkinliğinde, vatandaşlara dağıtılan 6 bin fidanın toprağa ekilmesiyle il genelinde 24 bin fidan dikildi.Elban, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde başlatılan ağaçlandırma seferberliğine katılıp ön sıralarda yer aldıklarını söyledi.Ağaç dikim sayısı itibarıyla Türkiye genelinde önde olduklarını belirten Elban, "Ağrı'da zaten sürekli ağaçlandırma faaliyetlerimiz vardı. Ağaçlandırma gününü de bahane ederek bundan sonra ilimizde yoğun şekilde ağaçlandırma faaliyetlerine devam edeceğiz. İlimize, ülkemize, çocuklarımıza ve dünyamıza hayırlı olsun." dedi.Etkinliğe, İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Engin, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, il protokolü, AFAD, Türk Kızılay görevlileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.ErzincanErzincan'da ise Binali Yıldırım Üniversitesi Yalnızbağ Yerleşkesi'nde başlayan fidan dikimi 14 noktada 8 bin kişinin katılımı ile eş zamanlı yapıldı.Programın açılışında konuşan Erzincan Valisi Ali Arslantaş, fidan dikim etkinliğinin 81 ilde eş zamanlı yapıldığını söyledi.Toplumun her kesiminden insanın bu etkinliğe katıldığını ifade eden Arslantaş, sözlerini şöyle sürdürdü"Memleketi ağaçlandırmak ve fidanları toprakla buluşturmak için öğrencilerimiz akın akın dikim alanına geliyor. Bu meselenin sahiplendiğini gösteriyor. Bugün 14 ayrı noktada yaklaşık 8 bin kişi bu etkinliğe katılacak. Şu an bulunduğumuz bölgede 30 bin fidan toprakla buluşacak. Burada bulunan öğrencilerimiz bu fidanlarla birlikte yetişecekler. Nasıl ki yıllar önce bizlerin fidan diktiğimiz alanların şu anda orman olduğunu görüyorsak bu öğrencilerimizde burada profesör, belediye başkanı, vali olduklarında bu yamaçlara baktıklarında burayı biz ağaçlandırdık diyecekler. kendileri ile gurur duyup çocuklarına anlatacakları hikayeleri olacak."Programa, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Halil Altıntaş, Orman İşletme İl Müdürü Tekin Işık, öğrenciler ve vatandaşlar da katıldı.ArdahanArdahan'ın Posof ilçesinde de "Geleceğe Nefes" projesi kapsamında 7 bin 596 fidan toprakla buluştu.Posof Bal Ormanı'nda düzenlenen programa, Vali Mustafa Masatlı, Posof Kaymakamı Murat Mete, çeşitli kurumların yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.Masatlı, buradaki konuşmasında projenin önemine değinerek, "Bu etkinliği bugün birçok noktada gerçekleştiriyoruz. Bu etkinliğe katkı sunan herkese teşekkür ediyorum." dedi.Program, protokoldekilerin vatandaş ile fidan dikimiyle sona erdi.TunceliTunceli'de, Munzur Üniversitesi kampüsünde düzenlenen etkinlikle 3 bin fidan toprakla buluşturuldu.Vali Tuncay Sonel, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, Tunceli Orman İşletme Müdürü Özcan Yüksel, kurum müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler fidanları toprakla buluşturarak can suyu verdi.Sonel, yaptığı açıklamada, "Bugün 11 milyon fidan Türkiye'nin her köşesinde toprakla buluşuyor ve biz de Tunceli ailesi olarak Munzur Üniversitesi kampüs alanı başta olmak üzere merkez ve 7 ilçemizde binlerce fidanı toprakla buluşturuyoruz. Emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.Kampanya ile gelecek nesillere daha yeşil Türkiye bırakılacağını vurgulayan Sonel, "En güzeli de 11 milyon fidanın toprakla buluşturulduğu için inşallah Guinness Rekorlar Kitabı'na da girecek. Özellikle Türkiye genelinde Tunceli olarak fidan dikimine verilen katkıdan dolayı 3. sıradayız. Bu da bizi ayrıca mutlu etti. Fidanların hem Türkiye'ye hem de Tunceli'ye hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.Program, öğrencilere ikram ve çekilen halaylarla sona erdiIğdırIğdır'da da düzenlenen fidan dikim etkinliğine de vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Kentin 8 noktasında gerçekleştirilen etkinliklerde binlerce fidan dikildi.Türkiye-Ermenistan sınırındaki Kent Ormanı bölgesinde düzenlenen etkinliğe, Iğdır Valisi Enver Ünlü, MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, kurum amirleri ve personelleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.Öte yandan söz konusu illerde çoğunluğu kent merkezlerinde gerçekleştirilen bu programların yanı sıra ilçelerde on binlerce fidan toprakla buluşturuldu. Ayrıca, bu illerdeki adliyelerde de vatandaşlara fidan dağıtıldı.