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"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde Türkiye genelinde gerçekleştirilen ""11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kara ve kızıl çam ağacı dikimi yapıldı.

11.11.2019 15:10 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:10
Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde genelinde gerçekleştirilen ""11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında, Tunceli'nin ilçesinde kara ve kızıl çam ağacı dikimi yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir Türkiye için başlatılan program çerçevesinde Ovacık ilçesinde de fidan dikimi etkinliği düzenlendi.

İlçeye bağlı Camgöz köyü mevkisinde yapılan etkinlikte, yaklaşık 500 kara ve kızıl çam ağacı fidanı Munzur Gözeleri kara yolunun çevresine dikildi.

Ovacık halkının yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, vatandaşlar kazma ve küreklerle açtıkları çukurlara ağaçları dikerek can suyu verdi.

Etkinliğe, Ovacık Kaymakamı Selçuk Haskırış, Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Ovacık İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hasan Şahin, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Türkiye, Ovacık, Güncel

Kaynak: AA

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