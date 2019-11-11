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"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı

"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında Eyüpsultan Pirinççi ağaçlandırma sahasında fidan dikildi.

11.11.2019 15:12 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:12
"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında Eyüpsultan Pirinççi ağaçlandırma sahasında fidan dikildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünün genelinde koordine ettiği "Geleceğe Nefes" seferberliği çerçevesinde düzenlenen programa, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul Orman Bölge Müdürü Recep Ateş, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Yunus Fırat Aydın, AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan, AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanı Adem Koçyiğit ile çok sayıda teşkilat mensubu ve çeşitli okullardan gelen öğrenciler katıldı.
Protokol konuşmalarının ardından Vali Yerlikaya ve diğer yetkililer, öğrencilerle fidan dikti.
Bayram Şenocak, yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bugün 81 ilimizde 2023 ayrı noktada 11 milyon fidan toprakla buluştu. Bizler de gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye miras bırakmak, 'Geleceğe Nefes' olabilmek için Eyüpsultan Pirinççi ağaçlandırma alanında fidanları toprakla buluşturduk." ifadesini kullandı.

Bayram Şenocak, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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