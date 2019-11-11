Haberler » Güncel » '11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes' programı - Haber

"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı

Yurt genelinde başlatılan "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında, Kırıkkale'nin Karakeçili ve Yahşihan ilçelerinde fidan dikildi.

11.11.2019 15:24 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:32
Yurt genelinde başlatılan "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında, 'nin ve ilçelerinde fidan dikildi.
Karakeçili Bayram Kalesi mevkisindeki etkinlikte konuşan Kaymakam Yunus Emre Şahin, Anadolu'nun bozkırlarının böyle bir kampanya ile yeşillendirilmesinin doğa ve çevre açısında çok önemli olduğunu belirterek, bu etkinliklerle çocuklara ağaç ve çevre bilinci kazandırılacağını, doğa sevgisi aşılanacağını söyledi.
Belediye Başkanı Veysel Aydemir de fidan dikiminin bahar aylarına kadar devam edeceğini ifade ederek, ilçenin yeşillendirilmesi için her bölgeye fidan dikeceklerini kaydetti.
Konuşmaların ardından 2 bin fidan, protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler tarafından toprakla buluşturuldu.
Yahşihan
Mahmutlar Şarklısı köyü ağaçlandırma sahasında ise "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında 3 bin fidan toprakla buluşturuldu.
Düzenlenen etkinlikte, Kaymakam Fatih Yılmaz, Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler tarafından fidanlar toprakla buluşturuldu.

Karakeçili, Kırıkkale, Yahşihan, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:56 Mersin'de, 251 bin fidan toprakla buluşturuldu
15:56 Aydın'da 100 bin fidan toprakla buluşturuldu
15:51 Darıcalı gençler kitap fuarına götürüldü
15:51 Fatih'te ölü bulunan 4 kardeşin cenazesine AFAD önlemi
15:56 Çiçekdağı'nda fidanlar toprakla buluştu
15:52 İngiliz internet sitesi, Trump'ın Erdoğan'a bir mektup daha gönderdiğini öne sürdü
15:13 Terör örgütü yandaşları, devriye sırasında Türk askerine saldırdı
15:11 Sosyal medyada Bahçeli'yle ilgili 10 Kasım tepkilerine MHP'li Yalçın cevap verdi: Atatürk sevgisini sorgulayanlar şeref yoksunudur
14:59 İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt geldi: Basın açıklamamızı okuduğunda teşekkür edecektir
14:49 Türkiye'den sınır dışı edilen DEAŞ'lı terörist, Yunanistan kabul etmeyince tampon bölgede kaldı
13:49 Son dakika: Beyaz Miğferler'in kurucusu eski İngiliz istihbaratçı, İstanbul'da ölü bulundu!
12:04 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun 'Temel atmama töreni'ne sert çıktı: Şu gaflete bakın
12:14 Son dakika: Eski Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal hayatını kaybetti
10:29 Son dakika: AK Partili Kandemir duyurdu: Önümüzdeki günlerde istifalar olacak
11.11.2019 15:57:47