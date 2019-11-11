Haberler » Güncel » '11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes' programı - Haber

"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı

Yurt genelinde başlatılan "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında, Diyarbakır, Mardin, Elazığ, Bingöl ve Siirt'te fidan dikim etkinliği yapıldı.

11.11.2019 15:26 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:26
Yurt genelinde başlatılan "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında, , , Elazığ, ve 'te fidan dikim etkinliği yapıldı.
Gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil Türkiye için 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen program kapsamında, Diyarbakır'da da yaklaşık 100 ayrı noktada 300 bin fidan toprakla buluşturuldu.
Dicle Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi bahçesindeki programa katılan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, yarının güvencesi çocukların fidanları sahiplenmesinin en önemli hedefleri olduğunu söyledi.
Güzeloğlu, "Ülkemizi geleceğe taşımanın, yeşil bir ülke ve Diyarbakır oluşturmanın gayreti içindeyiz. Dünya ve Türkiye tarihinin en büyük ağaçlandırma seferberliği olan bu buluşma her yıl tekrarlanacak." dedi.
AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker de fidan dikim seferberliğinin, Diyarbakır'da da orman varlığının geliştirilmesi için önemli bir proje olduğunu dile getirdi.
Mardin
Mardin Artuklu Üniversitesinde düzenlenen programa, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, il protokolü, öğrenci ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Yaman, yaptığı açıklamada, Mardin'de 40 merkezde 243 bin fidan dikimini gerçekleştirdiklerini belirtti.
Türkiye'nin daha yeşil olmasına katkıda bulunduklarını belirten Yaman, "Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza, Tarım ve Orman Bakanımıza ve burada bulunan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah Mardin ve ülkemiz daha yeşil olacak." diye konuştu.
Elazığ
Elazığ'da 64 farklı alanda düzenlenen etkinliklere, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
8. Kolordu Komutanlığı garnizon orman alanındaki törende konuşan Vali Çetin Oktay Kaldırım, kentte 250 bin fidan dikilmesinin hedeflendiğini belirterek, "Ancak toplumun her kesiminden insanların sahiplenmesiyle çok şükür bu rakam 250 bini de geçmiş durumdadır." dedi.
Etkinliğe, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, Orman Bölge Müdürü Muhammet Salih Çetiner ile AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöze de katıldı.
Bingöl
Bingöl Merkez Şeyh Ahmet mevkisindeki ağaçlandırma bölgesinde düzenlenen törende, 6 farklı noktada binlerce kişinin katılımıyla 103 bin fidan dikildi.
Vali Kadir Ekinci, vatandaşlara projeye verdikleri destek için teşekkür ederek, "Tarım ve Orman Bakanlığının Bingöl için belirlediği 65 bin fidan kapasitesini 103 bine çıkardık." dedi.
Belediye Başkanı Erdal Arıkan ise çocuklara ağaç ve orman sevgisinin aşılanması gerektiğini söyledi.

Vali Ekinci ve beraberindekiler, daha sonra öğrencilerle fidan dikti.
Siirt
Siirt'te program kapsamında 27 farklı yerde fidanlar toprakla buluşturuldu.
Vali Ali Fuat Atik, yaptığı açıklamada, 20 bini Siirt Üniversitesi yerleşkesinde olmak üzere il genelinde 123 bin fidan dikildiğini söyledi.
Emeği geçen herkesi kutlayan Atik, "Ülkemizin geleceği için yaptığımız bu ağaç dikimi gelecek nesiller için faydalı sonuçlar doğuracak. Ülkemiz yeşillenecek." ifadelerini kullandı.
Öğrencilerden Sema Güvenç de ağaç dikmenin önemine işaret ederek, "Buraya öğretmenlerimizle ağaç dikmeye geldik. Çok mutluyum, herkes geleceği için mutlaka bir fidan dikmeli." diye konuştu.

Diyarbakır, Bingöl, Mardin, Siirt, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:55 BEYOĞLU'NDA ÖLÜ BULUNAN KİŞİ ESKİ İNGİLİZ İSTİHBARAT SUBAYI ÇIKTI
15:55 Torununun torunuyla fidan dikmeye geldi
15:50 3 asırlık Osmanlı hamamında define arayan 8 şüpheli yakalandı
15:50 Çaldıran'da 4 bin 500 fidan dikildi
15:55 Dışişleri Bakanlığı'ndan Bolivya açıklaması
15:13 Terör örgütü yandaşları, devriye sırasında Türk askerine saldırdı
15:11 Sosyal medyada Bahçeli'yle ilgili 10 Kasım tepkilerine MHP'li Yalçın cevap verdi: Atatürk sevgisini sorgulayanlar şeref yoksunudur
14:59 İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt geldi: Basın açıklamamızı okuduğunda teşekkür edecektir
14:49 Türkiye'den sınır dışı edilen DEAŞ'lı terörist, Yunanistan kabul etmeyince tampon bölgede kaldı
14:33 İBB, Erdoğan'ın da sert sözlerle yüklendiği proje iptali konusunda kendisini savundu
13:49 Son dakika: Beyaz Miğferler'in kurucusu eski İngiliz istihbaratçı, İstanbul'da ölü bulundu!
12:04 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun 'Temel atmama töreni'ne sert çıktı: Şu gaflete bakın
12:14 Son dakika: Eski Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal hayatını kaybetti
10:29 Son dakika: AK Partili Kandemir duyurdu: Önümüzdeki günlerde istifalar olacak
11.11.2019 15:56:49