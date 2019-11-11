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"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı

Manisa'nın Demirci, Turgutlu, Soma ve Kula ilçelerinde "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında hazırlanan fidanlar, toprakla buluştu.

11.11.2019 15:28 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:31
Manisa'nın , Turgutlu, ve ilçelerinde "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında hazırlanan fidanlar, toprakla buluştu.
Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında Demirci ilçesi Kılavuzlar Mahallesi Akpınar mevkisinde 5 bin fidan toprakla buluştu.
İlçe sakinlerinden Nuray ve Sebahattin Sevgili'nin 11 Kasım 2009'da saat 11: 11'de dünyaya gelen oğulları Mehmet Onur Sevgili, 10. yaş gününü "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında fidan dikerek kutladı.
Doğum gününde fidan dikmekten mutlu olduğunu ifade eden Mehmet Onur Sevgili, doğum tarihinin "Milli Ağaçlandırma Günü" ilan edilmesinden büyük mutluluk duyduğunu anlatarak, anne ve babasıyla 4 fidan diktiğini söyledi.
Anne Nuray Sevgili de Milli Ağaçlandırma Günü'nü ile saatinin oğlunun doğum günü tarihi ve doğum saati ile aynı olmasının ilginç bir tesadüf olduğunu anlatarak, artık oğlunun doğum günlerinin daha anlamlı hale geldiğini söyledi.
Baba Sebahattin Sevgili de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a böyle bir kampanya düzenlediği için teşekkür etti.
Demirci'deki fidan dikme etkinliğine Kaymakam Adem Kaya ve Belediye Başkanı Selami Selçuk, idareciler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Turgutlu
Turgutlu ilçesinde de kampanya kapsamında hazırlanan 3 bin 71 fidan toprakla buluştu.

Turgutlu'da eski Kemalpaşa Yolu üzerinde bulunan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri hatıra ormanı yanından düzenlenen etkinliğe, Kaymakam Ali Yılmaz, Belediye Başkanı Çetin Akın, kamu kurum ve kuruluşları temcileri, öğrenciler ve huzurevi sakinleri katıldı.
Kaymakam Yılmaz, bu kampanyayla birlikte Türkiye'nin orman varlığının hızlı bir şekilde artacağına inandığını dile getirdi.
Soma
Gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir Türkiye için 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen "11 milyon fidan dikimi" etkinliği kapsamında, Soma'da 20 bin fidan toprakla buluştu.

Fidan dikim etkinliği, Soma Orman İşletme Şefliği tarafından hazırlanan Büyükışıklar Mahallesi Kıran mevkisindeki 120 dönümlük arazide gerçekleşti.
Etkinliğe katılanlar Orman İşletme memurları nezaretinde fidanları toprağa dikti.
Yağmura rağmen Somalıların yoğun ilgi gösterdiği fidan dikim etkinliğine Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş, AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, protokol üyeleri, siyasi parti, temsilcileri ve öğrenciler katıldı.
Etkinliğe katılanlara Soma Belediyesi tarafından yemek ikram edildi.
Kula
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen "Geleceğe Nefes" projesi kapsamında saatler 11: 11'i gösterdiğinde Kula'da 11 bin ağaç toprakla buluştu.
Kula Orman İşletme Şefliğinin ev sahipliğini yaptığı etkinliğe, Kula Kaymakamı Kemal Duru, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, siyasi parti temsilcileri, sivil topluk kuruluşu temsilcileri, kurum müdürleri ve personelleri ile öğrenciler, çok sayıda vatandaş katıldı.

Kula Kaymakamı Kemal Duru, 11 bin fidanı toprakla buluşturduklarını belirterek, "Bizden önceki nesil nasıl bize yeşil bir Kula bıraktıysa, bizlerde gelecek nesillerimize yeşil bir Kula bırakacağız. Gayretlerimiz bu yöndedir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Demirci, Soma, Kula, Güncel

Kaynak: AA

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