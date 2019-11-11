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"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı

Tarım ve Orman Bakanlığınca Türkiye genelinde gerçekleştirilen "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında, Ağrı'nın Patnos ilçesinde fidan dikimi yapıldı.

11.11.2019 15:42 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:44
Tarım ve Orman Bakanlığınca genelinde gerçekleştirilen "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında, 'nın ilçesinde fidan dikimi yapıldı.
Mimar Sinan Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen etkinliğe Patnos Kaymakamı Enver Özderin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Taşdemir, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.
Özderin, burada yaptığı açıklamada, önemli bir etkinlik için bir araya geldiklerini aktardı.
Fidan dikim programının heyecan verici olduğunu anımsatan Özderin, şöyle konuştu:
"Tüm Türkiye'de 11 milyon ağacı bugün toprakla buluşturuyoruz. Dikeceğimiz fidanlarla geleceğe bir nefes vermiş oluyoruz. Gelecek kuşaklara bütün yaşayan vatandaşlarımız gelecekte bu fidanların toprağa verdiği, hayata verdiği, havaya verdiği nefesten istifade edecekler."
Konuşmaların ardından fidanlar toprakla buluşturuldu.
Program çerçevesinde Patnos İlçe Emniyet Müdürlüğünce de fidan dikimi etkinliği düzenlendi.
Emniyet personel konutları ve uygulama merkezi mevkisinde Patnos İlçe Emniyet Müdürü Oğuzhan Şahin ile 100 personelin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte 150 fidan dikildi.

Türkiye, Patnos, Ağrı, Güncel

Kaynak: AA

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