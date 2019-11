Tarım ve Orman Bakanlığınca Türkiye genelinde gerçekleştirilen Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı çerçevesinde, Tunceli 'de fidanlar toprakla buluştu.Tunceli'de Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası çerçevesinde saat 11.11'de fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.Munzur Üniversitesi kampüsünde düzenlenen etkinlikle 3 bin fidan toprakla buluşturuldu.Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, kurum müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler fidanları toprakla buluşturarak can suyu verdi.Vali Tuncay Sonel, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, Tunceli Orman İşletme Müdürü Özcan Yüksel, kurum müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler fidanları toprakla buluşturarak can suyu verdi.Sonel, yaptığı açıklamada, "Bugün 11 milyon fidan Türkiye'nin her köşesinde toprakla buluşuyor ve biz de Tunceli ailesi olarak Munzur Üniversitesi kampüs alanı başta olmak üzere merkez ve 7 ilçemizde binlerce fidanı toprakla buluşturuyoruz. Emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.Kampanya ile gelecek nesillere daha yeşil Türkiye bırakılacağını vurgulayan Sonel, "En güzeli de 11 milyon fidanın toprakla buluşturulduğu için inşallah Guinness Rekorlar Kitabı'na da girecek. Özellikle Türkiye genelinde Tunceli olarak fidan dikimine verilen katkıdan dolayı 3. sıradayız. Bu da bizi ayrıca mutlu etti. Fidanların hem Türkiye'ye hem de Tunceli'ye hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.Program, öğrencilere ikram ve çekilen halaylarla sona erdi