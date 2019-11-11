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"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" Programı

Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" Programı kapsamında Siverek, Akçakale, Halfeti ve Ceylanpınar ilçelerinde fidanlar toprakla buluştu.

11.11.2019 15:58 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:58
Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" Programı kapsamında , , ve ilçelerinde fidanlar toprakla buluştu.
Kampanya kapsamında Siverek-Diyarbakır kara yolu 5. kilometresinde belirlenen alanda 10 bin fidanın dikimi yapıldı.
Programda konuşan Siverek Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, bugün dikilen 10 bin fidanın yanı sıra 40 bin fidanın daha toprakla buluşturulacağını söyledi.
Fidan dikim programına, Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın, 107. Topçu Alayı Komutan Vekili Albay Süreyya Andıç, Askerlik Şube Başkanı Yüzbaşı Alper Arıkan, Jandarma Komutanı Hayri Yazıcı, Emniyet Müdürü Teoman Yıldırım, daire müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Halfeti
Halfeti'de kampanya kapsamında bir okulun bahçesinde fidan dikimi töreni gerçekleştirildi.
Düzenlenen törende Halfeti Kaymakamı Selami Korkutata ile Belediye Başkanı Şeref Albayrak öğrencilerle birlikte fidan dikti.
Törene, İlçe Emniyet Müdürü Murat Dere, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şevket Kandemir ile öğrenciler katıldı.
Ceylanpınar
Ceylanpınar ilçesinde de fidanlar toprakla buluştu.
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Şanlıurfa'daki Ceylanpınar Tarım İşletmesinde düzenlenen etkinliğe, Ceylanpınar Kaymakamı Mehmet Keklik, Belediye Başkan Vekili Adil Yıldırım, TİGEM Ceylanpınar İşletme Müdürü Bülent Öztürk, kurum amirleri, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.
Yapılan konuşmaların ardından fidan dikimi gerçekleştirildi.
Akçakale
Akçakale Sevimli İlkokulunda düzenlenen etkinlikte Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya ilk fidanı dikti.
Ağaca hasret bir bölgede yaşadıklarını ifade eden Yalçınkaya, kampanyanın bölge için çok önemli olduğunu söyledi.

Yalçınkaya, kampanyaya belediye olarak canı gönülden destek verdiklerini belirtti.

Ceylanpınar, Akçakale, Halfeti, Siverek, Güncel

Kaynak: AA

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