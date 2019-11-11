Haberler » Güncel » '11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes' Programı - Haber

"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" Programı

Gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir Türkiye için 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında Karamürsel'de 2 bin 100 bin fidan dikildi.

11.11.2019 16:04 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:06
Gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir için 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında 'de 2 bin 100 bin fidan dikildi.
Mahallesi 170 numaralı bölümde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.
Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ve Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.
Konuşmaların ardından Yıldırım, Canbaba ve katılımcılar, 2 bin 100 fidanı toprakla buluşturdu.

Karamürsel, Çamdibi, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:25 Kaçak kazı operasyonunda tarihi hamam bulundu
18:24 Fatih'te ölü bulunan 4 kardeş toprağa verildi
18:24 "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı
18:24 TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi, Merkür'ün Güneş'in önünden geçişini canlı yayınladı
18:22 İran'da 2 Türk bilim insanına ödül verildi
18:06 Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerin EYP ile tuzakladığı motosiklet etkisiz hale getirildi
17:51 İstanbul için korkutan deprem uyarısı: 7 ve daha büyük bir depremin olma olasılığı yüzde 65'e ulaştı
17:50 AB, Doğu Akdeniz nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulamak için düğmeye bastı
17:38 Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD ziyaretiyle ilgili açıklama: Erdoğan, Trump ile baş başa görüşecek
17:34 Arınç'ın damadı Ekrem Yeter, savcılığın ardından kendisi de hakkındaki beraat kararına itiraz etti
12:04 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun 'Temel atmama töreni'ne sert çıktı: Şu gaflete bakın
13:49 Son dakika: Beyaz Miğferler'in kurucusu eski İngiliz istihbaratçı, İstanbul'da ölü bulundu!
12:14 Son dakika: Eski Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal hayatını kaybetti
10:29 Son dakika: AK Partili Kandemir duyurdu: Önümüzdeki günlerde istifalar olacak
11.11.2019 18:26:39