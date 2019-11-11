Haberler » Güncel » '11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes' programı - Haber

"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı

Yurt genelinde başlatılan "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında, Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde çok sayıda fidan toprakla buluşturuldu.

11.11.2019 16:36 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:36
Yurt genelinde başlatılan "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında, 'in ilçesinde çok sayıda fidan toprakla buluşturuldu.

Gülşehir'de, belirlenen çeşitli arazilerin yanı sıra kent merkezindeki park ve bahçelerde düzenlenen etkinlikte Gülşehir Kaymakamı Ahmet Kavanoz ve Belediye Başkanı Fatih Çiftçi fidan dikerek, can suyunu verdi.

Başkan Çiftçi, etkinlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin daha yeşil bir görünüme kavuşması için göreve geldikleri günden beri ağaçlandırma çalışması yaptıklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde başlatılan kampanya ile bu çalışmanın taçlandırıldığını belirtti.

Etkinliğe, daire müdürleri, muhtarlar, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Fatih Çiftçi, Nevşehir, Gülşehir, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:10 Günün özeti
18:10 Lahmacundan zehirlenen 13 öğrenci hastanelik oldu
18:10 Kemal Sunal anı odasında ziyaretçi yoğunluğu
18:10 Fransa'nın Türkiye'den iade edilecek teröristler hakkında bilgisi yokmuş
18:07 Önce aracından attığı kağıtta, sonra evinde esrar ele geçirildi
17:51 İstanbul için korkutan deprem uyarısı: 7 ve daha büyük bir depremin olma olasılığı yüzde 65'e ulaştı
17:50 AB, Doğu Akdeniz nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulamak için düğmeye bastı
17:38 Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD ziyaretiyle ilgili açıklama: Erdoğan, Trump ile baş başa görüşecek
17:34 Arınç'ın damadı Ekrem Yeter, savcılığın ardından kendisi de hakkındaki beraat kararına itiraz etti
17:26 Suriye'nin Kamışlı kentinde 3 patlama: 3 ölü, 5 yaralı
12:04 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun 'Temel atmama töreni'ne sert çıktı: Şu gaflete bakın
13:49 Son dakika: Beyaz Miğferler'in kurucusu eski İngiliz istihbaratçı, İstanbul'da ölü bulundu!
12:14 Son dakika: Eski Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal hayatını kaybetti
10:29 Son dakika: AK Partili Kandemir duyurdu: Önümüzdeki günlerde istifalar olacak
11.11.2019 18:11:06