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"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" Programı

Türkiye genelinde yürütülen "Geleceğe Nefes" kampanyası için Ankara'nın Çubuk ilçesinde de fidan dikim programı gerçekleştirildi.

11.11.2019 16:38 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:38
genelinde yürütülen "Geleceğe Nefes" kampanyası için 'nın ilçesinde de fidan dikim programı gerçekleştirildi.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Külliyesi ile Çubuk Yerleşkesinde Çubuk Orman İşletme Şefliği öncülüğünde düzenlenen programda, 4 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim , Kaymakam Adem Keleş, Belediye Başkan Vekili Lokman Kılıç, Belediye Özel Kalem Müdürü Rıdvan Doğan, Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Ayhan'ın da katıldığı programda, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluş başkanları, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar, ellerindeki çapalarla 4 bin 500 fidanı toprakla buluşturup suladı.
Şenlik havasında geçen program öncesi orman mühendisleri tarafından fidanların nasıl dikileceği konusunda katılımcılara bilgi verilirken, Dumlupınar, Melikşah ve Kızılca mahalleleri muhtarları da gözleme ikram ederek programa katkı verdi.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, Cumhurbaşkanı'nın himayelerinde gerçekleştirilen programa üniversite olarak destek verdiklerini söyledi.
Programın sonunda rektör Aydınlı öğrencilere ve çalışanlara elleriyle gözleme ikram etti.

Türkiye, Aydınlı, Ankara, Çubuk, Güncel

Kaynak: AA

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