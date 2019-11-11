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"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı

Türkiye genelinde gerçekleştirilen "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında, Bitlis'in Hizan ilçesinde fidan dikme etkinliği düzenlendi.

11.11.2019 16:54 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:54
genelinde gerçekleştirilen "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında, 'in ilçesinde fidan dikme etkinliği düzenlendi.
Aşağı Karasu Mahallesi'ndeki vatandaşların yoğun katılımı ile gerçekleştirilen etkinlikte 1111 fidan toprakla buluşturuldu.
Kaymakam Mustafa Köleoğlu, burada yaptığı konuşmada, söz konusu mahallede heyelan riski olan bölgeyi ağaçlandırdıklarını belirterek, etkinliğin yoğun ilgi gördüğünü söyledi.
Etkinliğe Belediye Başkanı Cezail Aktaş, İlçe Tabur Komutanı Binbaşı Bahadır Seferoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Fatih Türkmen, kurum amirleri, öğrenci ve vatandaşlar da katıldı.

Türkiye, Bitlis, Hizan, Güncel

Kaynak: AA

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