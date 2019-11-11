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"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı

Yurt genelinde başlatılan "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında, Mardin'in Ömerli ilçesinde çok sayıda fidan toprakla buluşturuldu.

11.11.2019 17:36 | Son Güncelleme: 11.11.2019 17:36
Yurt genelinde başlatılan "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında, 'in ilçesinde çok sayıda fidan toprakla buluşturuldu.
İlçe Kaymakamlığı öncülüğünde bir araya gelen ilçe protokolü, kurum ve kuruluş yetkilileri, STK temsilcileri ve vatandaşlar, Yenimahalle ve Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan boş arazilere çok sayıda fidan dikti.
Burada konuşan Kaymakam Hamza Türkmen, düzenlenen etkinlik sayesinde ilçelerinin daha yeşil bir görünüme kavuşacağını belirtti.
Bu tür programların daha da yaygınlaştırılması gerektiğini ifade eden Türkmen, şöyle konuştu:
"Ülkemizde ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlılıklarına katkı sağlamak, özellikle son aylarda çıkan orman yangınları neticesinde zarar gören alanların yeniden ağaçlandırma konusunda vatandaşlarımızın yoğun taleplerine karşılık vermek maksadıyla buradayız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum".

Cumhuriyet Mahallesi, Ömerli, Mardin, Güncel

Kaynak: AA

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