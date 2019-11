Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" Programı kapsamında Kahramanmaraş'ın Elbistan Andırın ve Türkoğlu ilçelerinde fidanlar toprakla buluştu.Afşin ilçesinde İkiz Tepe mevkisinde düzenlenen törende, 7 bin çam fidanı dikildi.Kaymakam Ahmet Can Pınar, yeşil bir Türkiye için başlatılan 81 ilde 11 milyon fidan dikme seferberliğine Afşin olarak destek olduklarını belirtti.İlçede vatandaşların yoğun bir katılımla ağaç dikme seferberliğine destek olduğunu dile getiren Pınar, ülkenin geleceği için bu tür faaliyetlerin artarak devam etmesini diledi.Etkinliğe, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İsmail Serhat Çakar, İlçe Emniyet Müdürü Ali Semerci, kamu ve kurum amirleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, vatandaşlar ile çok sayıda öğrenci katıldı.AndırınAndırın ilçesi Kuzgun Mahallesinde düzenlenen törende, 15 bin fidan toprakla buluşturuldu.Andırın Kaymakamı Emre Dündar, Belediye Başkanı Ahmet Doğran, Cumhuriyet Savcısıları Fatih Aslan, Serkan Özkan, sivil toplum kuruluşları, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlardan oluşan yaklaşık 2 bin kişi fidanları toprakla buluşturdu.Tören alanında hazırlanan dikim alanında programa katılanlar yaklaşık 15 bin fidanı toprakla buluşturarak kampanyaya destek verdi.ElbistanElbistan ilçesinde Şardağı eteklerinde düzenlenen törende, 4 bin 100 çam fidanı toprakla buluşturuldu.Kaymakamı Özkan Demir, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın projesi ile tüm Türkiye'nin yeşile büründürülmesi için çalışma başlatıldığını, yıllarca sürecek ağaçlandırma çalışması sonucunda ülkenin nefes alır bir hale getirileceğini söyledi.Dikilen fidanların Elbistan'ın oksijen kaynağı olacağını dile getiren Demir, "Elbistanımız hava kirliliği yüksek olan bir şehrimizdir. Dikilen her fidan hava kirliliğinin azaltılması ve oksijen oranının artmasına vesile olacaktır. Bütün vatandaşlarımızdan ricamız, boş buldukları her alana bir fidan dikmeleridir." dedi.Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise şehrin oksijen kalitesini artırmak, soluk alabilir bir hale getirmek için mücadele ettiklerini belirtti.TürkoğluTürkoğlu ilçesinde Yesilyöre, Şekeroba ve TOKİ bölgesi ile Türkoğlu Meslek Yüksekokulu bahçesinde 20 bin çam fidanı toprakla buluşturuldu.Türkoğlu Kaymakamı Gürbüz Saltaş, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, şehit aileleri, daire amirleri ve müdürlerinin yanı sıra çok sayıda öğrenci ve vatandaş, Türkoğlu Meslek Yüksekokulu bahçesinde bir araya geldi.Burada yapılan konuşmaların ardından, 20 bin fidan aynı anda Yesilyöre, Şekeroba, TOKİ bölgesinde fidanların dikimini gerçekleştirildi.