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"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" Programı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında çok sayıda fidan toprakla buluşturuldu.

11.11.2019 18:32 | Son Güncelleme: 11.11.2019 18:32
'ın ilçesinde "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında çok sayıda fidan toprakla buluşturuldu.
Bağlar Belediyesi tarafından organize edilen programda, Körtepe Mahallesi'ndeki ağaçlandırma alanına öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla çok sayıda çam fidanı dikildi.
Öğrencilerle birlikte fidan diken İlçe Belediye Başkanı Hüseyin , bugüne kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde doğaya ve yeşile dikkat çekmek amacıyla bir çok kampanya gerçekleştirildiğini belirtti.
Daha yeşil bir çevre için bu etkinliklerin çok faydalı olduğunu ifade eden Beyoğlu, şunları söyledi:
"Yarınlarımızın umudu olan çocuklarımızı bir anlamda fidanlara benzetiyoruz. Onlar da bu fidanlar gibi büyüyecek ve ülkeye ve insanlığa hizmet edecek. Önemli olan çevreye, doğaya ve yeşile duyarlı şekilde onları yetiştirmektir. Çocuklarımıza hem milli ve manevi anlayış, hem de doğa ve yeşili özümseyen bir bilinçle yetiştirelim. Cumhurbaşkanımızın öncüsü olduğu bu kampanya dalga dalga yayılmalı ve 82 milyonun tamamı tarafından desteklenmelidir. Göreve geldiğimizden beri çevre, doğa ve yeşil konusunda önemli adımlar attık, bu konuda daha da hassas olacağız."

Bağlar Belediyesi, Diyarbakır, Beyoğlu, Bağlar, Güncel

Kaynak: AA

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