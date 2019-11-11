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"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" Programı

Batman'ın Sason ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında fidan dikildi.

11.11.2019 18:34 | Son Güncelleme: 11.11.2019 18:34
'ın ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında fidan dikildi.
İlçede belirlenen 7 farklı alanda gerçekleştirilen etkinliklerle bin fidan toprakla buluşturuldu.
Sason Tabur Komutanlığı'ndaki ağaç dikim programına katılan İlçe Kaymakamı Abdullah Özadalı, "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" sloganıyla ülke genelinde gerçekleştirilen etkinliklerle orman alanlarının çoğaltılması, erozyon kontrolünün sağlaması, biyolojik çeşitliliğin arttırılması ve toplumun çevreye olan duyarlılığına katkı sağlanmasının amaçlandığını belirtti.
Etkinliğe Belediye Başkan Vekili Mehmet Şafi Yavuz, AK Parti İlçe Başkanı Avni Yıldırım, kamu kurum ve kuruluşları ile siyasi parti ve STK temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Batman, Sason, Güncel

Kaynak: AA

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