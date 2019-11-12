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"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" Programı

Baskil'de "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında çok sayıda fidan toprakla buluşturuldu.

12.11.2019 10:42 | Son Güncelleme: 12.11.2019 10:42
'de "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında çok sayıda fidan toprakla buluşturuldu.
mevkisindeki etkinlik Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat yaptığı konuşmada, ağaç dikmenin önemine işaret ederek, "İnşallah bugün memleketimizin her alanında dikeceğimiz fidanlarla orman varlığımız artacak. Ülkemiz daha da yeşil, ormanlarımız daha da süslü, akciğerimiz olan ormanlarımız daha da gelişmiş olacak. Emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.
Daha sonra Murat ile Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, Baskil Müftüsü Ömer Aydın, AK Parti Baskil İlçe Başkanı Hüsni Kalkan, kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri öğrencilerle fidanları toprakla buluşturdu.

Oğuz Cem Murat, Şahintepe, Baskil, Güncel

Kaynak: AA

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