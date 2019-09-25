Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünün 11 Kasım'da gerçekleştireceği "11 Milyon Fidan Dikim Etkinliği" kapsamında Vali Şehmus Günaydın başkanlığında bilgilendirme ve koordinasyon toplantısı yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Günaydın'ın yanı sıra Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Abdülkadir Akın, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri katıldı.

Burada konuşan Vali Günaydın, Kayseri'nin orman varlığı bakımından Türkiye ortalamasının çok altında olduğunu hatırlatarak, 11 Kasım'da gerçekleştirilecek etkinlikte Kayseri olarak diğer illerden daha fazla fidan dikmeleri gerekliliğini anlattı.

11 Kasım'daki etkinlikte tüm kurumlara önemli görevler düştüğünü belirten Günaydın, "Çünkü bizim inancımız şunu emrediyor, 'Elinizde bir fidan varken kıyametin kopacağını anlasanız dahi o fidanı dikiniz.' Yani bundan daha çok çevreci bundan daha çok yeşile önem veren bir anlayış hiçbir yerde yok." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA