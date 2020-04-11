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11 Nisan 2020 Atv Yayın Akışı

11 Nisan 2020 Cumartesi günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

11.04.2020 06:45 | Son Güncelleme: 11.04.2020 06:45
11 Nisan 2020 Atv Yayın Akışı

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:00 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

00:40 Esra Erol'da

01:30 Esra Erol'da

03:30 Seviyor Sevmiyor

07:00 Kahvaltı Haberleri

07:30 atv’de Hafta Sonu

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

10:00 Windstorm 3

12:15 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

16:20 Kardeş Payı

18:00 Kardeş Payı

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeş Payı

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

22:30 Kardeş Payı

23:40 Son Durak

Kaynak: InterSinema.com

Etiketler: Kardeş Payı, Esra Erol, Atv, TV, TV
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Haberler ›› TV ››11 Nisan 2020 Atv Yayın Akışı - Haberler

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