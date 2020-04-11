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11 Nisan 2020 Fox Yayın Akışı

11 Nisan 2020 Cumartesi günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?

11.04.2020 06:45 | Son Güncelleme: 11.04.2020 06:45
11 Nisan 2020 Fox Yayın Akışı

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

01:15 Zümrüdüanka

02:45 Temizlik Benim İşim

03:00 Temizlik Benim İşim

04:30 Zuhal Topal’la Sofrada

06:00 Bana Sevmeyi Anlat

07:45 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

11:15 Memet Özer ile Mutfakta

12:15 Şevkat Yerimdar

12:15 Dostumun Dünyası

13:00 Şevkat Yerimdar

13:00 Memet Özer ile Mutfakta

14:00 Temizlik Benim İşim

15:45 Yaparsın Aşkım

16:00 Zuhal Topal’la Sofrada

19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Mucize Doktor

20:30 Zuhal Topal’la Sofrada

22:45 Tolgshow

23:30 İlk Buluşma

Kaynak: InterSinema.com

Etiketler: Zuhal Topal, Fox, TV, TV
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Haberler ›› TV ››11 Nisan 2020 Fox Yayın Akışı - Haberler

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