11 Nisan 2020 Haberleri
11 Nisan 2020 Manşet Haberleri.
12.04.2020 00:18 | Son Güncelleme: 12.04.2020 00:18
- Sunucu Erem Şentrük'ü canlı yayında önce elektrik çarptı, sonra düşme tehkilesi yaşadı
- Suriye'den sızmaya çalışan saldırı hazırlığındaki teröristler son anda engellendi
- Rusya'da Putin'in ziyaret ettiği hastanede 180 doktora koronavirüs bulaştı
- Sağlık uzmanları, koronavirüsün farklı iki belirtisini rapor etti
- Koyun otlatırken Sağlık Bakanı'na şiir yazdı, sosyal medyanın gündemine oturdu
- Diyanet İşleri başkan Yardımcısı: Evde isim-şehir, hırsız-polis, adam asmaca oynayın
- 22 yaşındaki İTÜ Uçak Mühendisliği öğrencisi koronavirüsten hayatını kaybetti
- Beyoğlu'nda yol kontrolü yapan polislere ateş açıldı: 2 polis yaralı
- Bakan Soylu, hayvanlarının ihtiyaçlarını gidermek için sokağa çıkanlara kesilen cezaların iptal edileceğini söyledi
- Türkiye günlük koronavirüs vaka sayısında dünyada 3. sıraya yükseldi
- Atatürk ve Mevlana'ya hakaret eden stand-up'çı tutuklandı
- Sancaktepe Belediye Başkanı: Virüsten hayatını kaybeden eczacının iş yeri önceden ilaçlandı
- Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten vefat edenlerin sayısı 95 artarak 1101'e yükseldi
- Son Dakika: ABD, koronavirüs ölümlerinde İtalya'yı geçerek en fazla can kaybının görüldüğü ülke oldu
- Kızı ve damadıyla kavga eden 86 yaşındaki kadın, Uşak'tan Manisa'ya kadar yürüdü
- İstanbul Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşımada uygulanacak yeni tedbirleri açıkladı
- Yasağa uymayarak sokakta futbol oynayan 5 kişi, kendilerini uyaran polise sopalarla saldırdı
- Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs mücadelesinden ödün vermeyeceğiz
- Dünya Sağlık Örgütü'nden Pavel Ursu: Türkiye koronavirüse karşı galip gelecektir
- Fırıncılar, bir günde sattığı ekmeği sokağa çıkma yasağı sonrası iki saatte sattı
- Abel Xavier: Galatasaray'da İslamiyeti seçtim
- Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy da Kürtçe müzikle Fahriye Evcen'in akımına katıldı
- Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi
- İzmirli aile koronavirüs nedeniyle 7 kiracısından bir aylık kira almadı
- Terörist cenazesinin kargoyla gönderildiği iddialarını başsavcılık yalanladı
- Kahramanmaraş'ta ilk kez kedi gözlü yılan görüntülendi
- Hayırsever iş adamı ihtiyaç sahipleri için 5 ton bulgur bağışladı
- Sokağı çıkma yasağını çiğneyen motosikletli alkollü çıktı
- Yüzüne asit döken sevgilisini affeden Berfin Özek konuştu: Ozan'a hakkımı helal ettim
- Fırıncılardan yasak sonrası paniğe kapılan vatandaşlara mesaj: Ekmekte sıkıntı da yok zam da
- Türkiye 2020'nin ilk çeyreğinde 2,9 milyar dolarlık binek otomobil ihracatı yaptı
- Sancaktepe Belediyesi, koronavirüsten hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi
- Sokağa çıkan sürücü, eşini araçta bırakıp kaçtı
- Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde 2 bin 91 kişi öldü, vaka sayısı yarım milyonu aştı
- Victor Ruiz: Türkiye'de maçların ertelenmesinde geç kalındı
- Milli Piyango İdaresi, sokağa çıkması yasaklananların ikramiyelerini evlerine teslim edecek
- Gamze Özçelik'ten marketlere hücum edenlerle ilgili ders niteliğinde paylaşım: Dünkü çayı demledik
- Son dakika: Sokağa çıkma yasağına uymayan 2 bin 756 kişiye adli işlem yapıldı
- Adres değişikliği bildirimi artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek
- Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın
Etiketler: Koronavirüs, Türkiye, Genel