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11 Nisan 2020 Kanal d Yayın Akışı

11 Nisan 2020 Cumartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

11.04.2020 06:45 | Son Güncelleme: 11.04.2020 06:45
11 Nisan 2020 Kanal d Yayın Akışı

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:00 Beyaz Show

01:00 Şok Dalgası: Felakete Geri Sayım

02:45 Gelinim Mutfakta

05:15 Akasya Durağı

06:00 Akasya Durağı

06:15 Yabancı Damat

07:00 Kalbim Ege'de Kaldı

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

09:45 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa

10:45 Aşk-ı Memnu

12:30 Gelinim Mutfakta

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Hayat Tamircisi

14:00 Çarkıfelek

15:45 Çarkıfelek

16:15 Arka Sokaklar

17:00 Hayat Tamircisi

19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber

19:00 Kanal D Haber Haftasonu

20:00 Umudumuz Şaban

20:15 Arka Sokaklar

21:45 Son Silah

23:30 Son Silah

Kaynak: InterSinema.com

Etiketler: Gelinim Mutfakta, Kanal D, TV, TV
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Haberler ›› TV ››11 Nisan 2020 Kanal d Yayın Akışı - Haberler

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