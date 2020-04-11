11 Nisan 2020 Show Yayın Akışı

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

01:15 Gizli Gerçekler

02:05 Yeni Gelin

03:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

04:45 Aşk Laftan Anlamaz

04:47 Yeni Gelin

05:30 Aşk Laftan Anlamaz

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

08:00 Kendine İyi Bak

08:15 Hayat Güzeldir

09:30 Yeni Gelin

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

13:00 Kuaförüm Sensin

13:00 Canım Kardeşim

14:30 Canım Kardeşim

15:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

16:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

16:15 Güldüy Güldüy Show Çocuk

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:15 Gizli Gerçekler

23:45 11 Eylül