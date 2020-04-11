11 Nisan 2020 Star Yayın Akışı

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:45 Güzel Köylü

01:22 Güzel Köylü

02:30 Kiralık Aşk

03:30 Kiralık Aşk

04:30 Sevdim Seni Bir Kere

04:50 Güzel Köylü

05:20 Güzel Köylü

07:00 Mesut Yar ile Bugün

07:30 Çilek Kokusu

09:45 Sevdim Seni Bir Kere

09:45 Boşver Arkadaş

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

10:45 Kiralık Aşk

11:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Tülin Şahin ile Moda

13:00 Dizi

13:00 Jet Sosyete

13:30 Gerçeğin Peşinde

14:30 Kiralık Aşk

16:30 Erkenci Kuş

16:45 Sevdim Seni Bir Kere

18:30 Star Haber

20:00 Yol Arkadaşım 2

20:00 Madagaskar Penguenleri

21:45 Madagaskar Penguenleri

22:30 Yol Arkadaşım 2

23:30 Güzel Köylü