11 Nisan 2020 Star Yayın Akışı
11 Nisan 2020 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:45 Güzel Köylü
01:22 Güzel Köylü
02:30 Kiralık Aşk
03:30 Kiralık Aşk
04:30 Sevdim Seni Bir Kere
04:50 Güzel Köylü
05:20 Güzel Köylü
07:00 Mesut Yar ile Bugün
07:30 Çilek Kokusu
09:45 Sevdim Seni Bir Kere
09:45 Boşver Arkadaş
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
10:45 Kiralık Aşk
11:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Tülin Şahin ile Moda
13:00 Dizi
13:00 Jet Sosyete
13:30 Gerçeğin Peşinde
14:30 Kiralık Aşk
16:30 Erkenci Kuş
16:45 Sevdim Seni Bir Kere
18:30 Star Haber
20:00 Yol Arkadaşım 2
20:00 Madagaskar Penguenleri
21:45 Madagaskar Penguenleri
22:30 Yol Arkadaşım 2
23:30 Güzel Köylü
Kaynak: InterSinema.com