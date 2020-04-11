11 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:40 Bundesliga

01:00 İtalya - İspanya

01:20 2010 Dünya Kupası En Güzel Goller

01:30 Galler - Belçika

02:40 Futbol Akşamı

03:10 Futbol Akşamı

03:40 Bundesliga

04:00 İngiltere - İzlanda

04:10 Almanya - İtalya

05:40 İngiltere Premier Lig Goller

05:55 Spor Kitaplığı

06:00 Spor Artı

06:30 Premier Lig

06:55 Spor Kitaplığı

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Formula E Sokak Yarışları

07:00 Hava Yarışları

07:25 Liverpool Goller

07:50 Spor ve Sağlık

07:55 Kamu Spotu: Evde Spor

08:00 İlk Baskı

08:00 Dünyanın En Güçlü Adamları

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:00 Salto

09:15 Süper Lig Özetler

09:30 Orhan Ayhan'la

09:45 Nedir, Nasıl Oynanır?

09:55 Kamu Spotu: İşte Spor

10:00 Spor Bülteni

10:00 Unutulmaz Maçlar

10:25 Kamu Spotu: Evde Spor

10:30 Bir Oyundan Fazlası

10:55 Takvim Yaprakları

11:00 İngiltere - İzlanda

11:40 Kırkpınar Başpehlivanlık Güreşleri

12:00 Michael Jordan Belgeseli

12:40 Siyah Beyaz Anılar

12:55 Spor Kitaplığı

12:55 Kamu Spotu: Evde Spor

13:00 Spor Bülteni

13:00 Spor Manşet

13:30 Unutulmaz Olimpiyat Zaferleri

13:55 Spor Kitaplığı

14:00 Real Madrid - Atletico Madrid

14:00 Spor Bülteni

14:55 Kamu Spotu: İşte Spor

15:00 Lig Hatırası

15:25 İngiltere Premier Lig Özetler

15:45 Premier Lig

15:55 Kamu Spotu: İşte Spor

16:00 Fransa - İzlanda

16:00 Galler - Belçika

17:40 Siyah Beyaz Anılar

17:55 Kamu Spotu: Evde Spor

18:00 Spor Merkezi

18:00 Spor Bülteni

18:30 Unutulmaz Maçlar

19:00 Unutulmaz Maçlar (2002)

20:00 Spor Bülteni

20:30 Lig Hatırası

20:45 Lazio Goller

21:00 Lig Hatırası

21:00 Portekiz - Galler

21:30 Chelsea Goller

22:00 Spor Akşamı

22:40 Lig Hatırası

23:00 Unutulmaz Maçlar

23:00 Almanya - İtalya