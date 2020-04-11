11 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı
11 Nisan 2020 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:40 Bundesliga
01:00 İtalya - İspanya
01:20 2010 Dünya Kupası En Güzel Goller
01:30 Galler - Belçika
02:40 Futbol Akşamı
03:10 Futbol Akşamı
03:40 Bundesliga
04:00 İngiltere - İzlanda
04:10 Almanya - İtalya
05:40 İngiltere Premier Lig Goller
05:55 Spor Kitaplığı
06:00 Spor Artı
06:30 Premier Lig
06:55 Spor Kitaplığı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Formula E Sokak Yarışları
07:00 Hava Yarışları
07:25 Liverpool Goller
07:50 Spor ve Sağlık
07:55 Kamu Spotu: Evde Spor
08:00 İlk Baskı
08:00 Dünyanın En Güçlü Adamları
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:00 Salto
09:15 Süper Lig Özetler
09:30 Orhan Ayhan'la
09:45 Nedir, Nasıl Oynanır?
09:55 Kamu Spotu: İşte Spor
10:00 Spor Bülteni
10:00 Unutulmaz Maçlar
10:25 Kamu Spotu: Evde Spor
10:30 Bir Oyundan Fazlası
10:55 Takvim Yaprakları
11:00 İngiltere - İzlanda
11:40 Kırkpınar Başpehlivanlık Güreşleri
12:00 Michael Jordan Belgeseli
12:40 Siyah Beyaz Anılar
12:55 Spor Kitaplığı
12:55 Kamu Spotu: Evde Spor
13:00 Spor Bülteni
13:00 Spor Manşet
13:30 Unutulmaz Olimpiyat Zaferleri
13:55 Spor Kitaplığı
14:00 Real Madrid - Atletico Madrid
14:00 Spor Bülteni
14:55 Kamu Spotu: İşte Spor
15:00 Lig Hatırası
15:25 İngiltere Premier Lig Özetler
15:45 Premier Lig
15:55 Kamu Spotu: İşte Spor
16:00 Fransa - İzlanda
16:00 Galler - Belçika
17:40 Siyah Beyaz Anılar
17:55 Kamu Spotu: Evde Spor
18:00 Spor Merkezi
18:00 Spor Bülteni
18:30 Unutulmaz Maçlar
19:00 Unutulmaz Maçlar (2002)
20:00 Spor Bülteni
20:30 Lig Hatırası
20:45 Lazio Goller
21:00 Lig Hatırası
21:00 Portekiz - Galler
21:30 Chelsea Goller
22:00 Spor Akşamı
22:40 Lig Hatırası
23:00 Unutulmaz Maçlar
23:00 Almanya - İtalya
Kaynak: InterSinema.com