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11 Nisan 2020 Trt1 Yayın Akışı

11 Nisan 2020 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

11.04.2020 06:45 | Son Güncelleme: 11.04.2020 06:45
11 Nisan 2020 Trt1 Yayın Akışı

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Ya İstiklal Ya Ölüm

02:15 Ev Yapımı

02:45 Ya İstiklal Ya Ölüm

03:10 Zinde Kal

03:45 Davacı

03:55 Sağlıklı Mutfak

04:40 İnatçı

04:55 Ömür Dediğin

05:10 Ömür Dediğin

05:40 Küçük Hanımefendi

05:45 İncir Ağacı

06:15 Beni Böyle Sev

07:00 Camiden Hayata

07:45 Uğurlugiller

08:00 Ferhunde Hanım ve Kızları

09:30 İyi Fikir

09:35 Kuruluş

10:55 Perihan Abla

11:00 Perihan Abla

11:30 Aileler Yarışıyor

12:50 Gülşen Abi

13:05 Gülşen Abi

13:45 Zinde Kal

14:15 Yedi Numara

14:45 Sağlıklı Mutfak

15:45 Uzaktan Erişim

16:05 Yeditepe İstanbul

17:15 Davacı

17:45 Ev Yapımı

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Payitaht Abdülhamid

20:00 Kalk Gidelim

Kaynak: InterSinema.com

Etiketler: TV, TV
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Haberler ›› TV ››11 Nisan 2020 Trt1 Yayın Akışı - Haberler

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