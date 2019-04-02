11 Nisan Dünya Nefes Günü

İki kuruluş, dünya halklarını gerçekliğe yeniden bağlamaya yardımcı olmak, küresel barışı, sağlığı, refahı artırmak amacıyla 11 Nisan Perşembe günü dev bir organizasyon düzenliyor: Dünya Nefes Günü.

İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, İzmir, Manisa ,Konya, Tekirdağ- Çerkezköy, Samsun ve Bodrum'da düzenlenecek etkinliklere,nefesin iyileştirici ve birleştirici gücünü hatırlamaya, deneyimlemeye, kutlamaya hazır olan herkes davetli.

Etkinlikler aynı tarihte Zürih, Brüksel, Amsterdam, Düsseldorf, Bakü, Kıbrıs, Londra ve New York gibi dünyanın birçok şehrinde de gerçekleştirilecek.

Uluslararası Nefes Vakfı Türkiye Temsilcisi Nevşah Fidan Karamehmet ve diğer ülke temsilcileri Véronique Batter, Brigitte Martin Powell, Rabia Hayek, Marie Thérèse Maurice, Manal Al-Musallam ve Geert De Vleminck ortak bir bildiri yayımladı.

Bildiride şöyle denildi; ''Hepimiz nefes alıyor ve aynı havayı soluyoruz.Ancak, nefesimizin ne kadar önemli olduğunun ve bizi gezegenimize, farklılıklarımızın ötesinde birbirimize nasıl bağladığının farkında değiliz.

11 Nisan, nefes almaya adanmış uluslararası bir gün. Bu etkinlik bizi bu gerçekliğe yeniden bağlamaya yardımcı olacak,böylece insanlık için dünya çapında barışı, sağlığı ve refahı artıracak, ilham verecek ve teşvik edecek''.

Kaynak: Bültenler