11 Nisan Külliyesi'de Çalışmalar Devam Ediyor

12 Kasım 2018 Pazartesi 17:33



12 Kasım 2018 Pazartesi 17:33

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Osmanlı Selçuklu mimarisine uygun olarak yapılan 11 Nisan Külliye'sinin çalışmaları devam ediyor.İçerisinde İslami İlimler ve Bilimler Araştırma Merkezi'nin de bulunacağı külliye 6 bin 360 metrekareden oluşurken Osmanlı Selçuklu mimarisine uygun olarak yapılıyor. Ayrıca Cami içerisinde namazgah, mahfil katı, avlu, çok amaçlı seminer salonu, Kur'an Kursları, taziye evleri, Diyanet yayın evi ile kütüphanesi, Diyanet işleri büroları, derslikler ve eğitim odaları bulunmaktadır.Sürdürülen çalışmaları yerinde incelemede bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Kapalı sosyal alanlar ve İslami İlimler ve Bilimler Araştırma Merkezi şeklinde kullanılabilecek alanlardan oluşan Külliye'de gerek avlu itibariyle gerek kapasite itibariyle bölgenin yükünü alabilecek ibadetin güzel bir şekilde sağlayabileceği bir alan oluyor. Hassas işler biraz zaman gerektiriyor. İşler program çerçevesinde yürüyor" dedi."Şanlıurfa'ya hizmet etmek bizim için ibadettir"Külliyenin Şanlıurfa için önemli bir proje olduğunu belirten Çiftçi, "İnşallah hedefimiz 11 Nisan Külliyesi'ni Şanlıurfa'mıza kazandırıp, açılışını gerçekleştirmek ibadete açmak aynı şekilde alttaki kapalı alanları da araştırmaya, okumaya, bilime irfana bir yuva olarak açıp hizmete koymaktır. Allah'a şükürler olsun yerli yerinde bir çalışma var. Şanlıurfa'da önemli projeler, önemli eserler yapılıyor. 11 Nisan Külliyesi de bu eserlerden bir tanesidir. Projelerimizle şehri topyekün bir kalkınma programı dahilinde yürütüyoruz. Köprülü kavşaklar, parklar açılıyor. Bir tarafta ibadet alanı yapılırken öbür tarafta bir ulaşım projesi ve altyapı projesi yapılıyor. Şanlıurfa dinamik bir şehirdir. Şanlıurfa'ya hizmet etmek bir ibadettir diyoruz ve emeği geçen kardeşlerimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - ŞANLIURFA