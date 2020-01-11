11 Ocak 2020 Atv Yayın Akışı

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
ATV YAYIN AKIŞI
01:50 Son Durak
01:50 Aşk ve Mavi
02:50 Aşk ve Mavi
04:50 Seviyor Sevmiyor
05:10 Seviyor Sevmiyor
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Jumanji: Vahşi Orman
12:15 Bir Zamanlar Çukurova
15:40 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?