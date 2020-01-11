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11 Ocak 2020 Atv Yayın Akışı

11 Ocak 2020 Cumartesi günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

11.01.2020 06:45 | Son Güncelleme: 11.01.2020 06:4511 Ocak 2020 Atv Yayın Akışı

yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

01:50 Son Durak

01:50 Aşk ve Mavi

02:50 Aşk ve Mavi

04:50 Seviyor Sevmiyor

05:10 Seviyor Sevmiyor

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Jumanji: Vahşi Orman

12:15 Bir Zamanlar Çukurova

15:40 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?


Bir Zamanlar Çukurova Dizisi, Aşk ve Mavi Dizisi, Atv, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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