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11 Ocak 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

11 Ocak 2020 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

11.01.2020 06:45 | Son Güncelleme: 11.01.2020 06:4511 Ocak 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Futbolun Şehirleri

01:00 Lig Arası

03:30 Maç Saati

04:45 Maç Saati

06:30 Maç Saati

07:00 Maç Saati

08:45 Maç Saati

10:00 Lig Arası

10:30 Maç Sonu

12:00 Taraftar

13:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

14:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller

14:30 UEFA Avrupa Ligi Magazin

14:35 Maç Başlıyor

15:30 UEFA Avrupa Ligi Goller

16:00 Lig Arası

16:00 Maç Önü

17:00 Maç Başlıyor

18:00 Futbolun Şehirleri

18:00 Süper Lig Maç Özetleri

19:00 Futbolun Şehirleri

19:30 Maç Önü

20:00 Devre Arası

20:00 Lig Arası

21:15 Devre Arası

22:00 Süper Lig Maç Özetleri

22:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

23:00 Taraftar

23:45 Maç Sonu


TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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