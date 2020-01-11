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11 Ocak 2020 Fox Yayın Akışı

11 Ocak 2020 Cumartesi günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?

11.01.2020 06:45 | Son Güncelleme: 11.01.2020 06:4511 Ocak 2020 Fox Yayın Akışı

yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

00:45 Bayram Abi

02:45 Temizlik Benim İşim

04:15 Zuhal Topal’la Sofrada

05:45 İnadına Aşk

08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Memet Özer ile Mutfakta

12:15 Temizlik Benim İşim

15:30 Yasak Elma

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Hafta Sonu

20:00 Yaparsın Aşkım


Fox, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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