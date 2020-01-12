Haberler » genel » 11 Ocak 2020 Haberleri - Haberler

11 Ocak 2020 Haberleri

11 Ocak 2020 Manşet Haberleri.

12.01.2020 00:18 | Son Güncelleme: 12.01.2020 00:1811 Ocak 2020 Haberleri

Ryan Babel, Deprem, İran, Genel

genel

Son Dakika Haberleri

00:52  Libya: Hafter'e bağlı güçler ateşkes çağrısını kabul etti - Haberler
00:44  Hafter, ateşkesi kabul etti - Haberler
00:29  Son Dakika: Darbeci Hafter'e bağlı güçler, Türkiye ve Rusya'nın ortak ateşkes çağrısını kabul etti - Haberler
00:27  Karabük-Yenice yoluna kaya parçaları düştü - Haberler
00:25  İşine gitmek için bindiği servis otobüsünde şoförün cinsel istismarına direnen genç kadın boğularak öldürüldü - Haberler
00:08  İran'da hükümet karşıtı gösteriler büyüyor! İngiltere'nin İran Büyükelçisi gözaltına alındı - Haberler
22:56  CHP'li belediye başkan yardımcısına silahlı saldırı! 6 el ateş edip, kayıplara karıştılar - Haberler
22:31  Putin, "Erdoğan'la konuştuk" diyerek açıkladı: Libya'da İdlib'den gelen paralı askerler var - Haberler
12.01.2020 01:04:41