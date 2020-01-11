Haberler » Sinema » 11 Ocak 2020 Star Yayın Akışı - Haberler

11 Ocak 2020 Star Yayın Akışı

11 Ocak 2020 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

11.01.2020 06:45 | Son Güncelleme: 11.01.2020 06:4511 Ocak 2020 Star Yayın Akışı

yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:45 Çocuk

03:30 Sevdim Seni Bir Kere

04:30 Cesur ve Güzel

05:40 Benim Tatlı Yalanım

07:00 Sevgili Geçmiş

09:00 Burcu ile Hafta Sonu

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

10:30 Sevdim Seni Bir Kere

12:00 Tülin Şahin ile Moda

13:00 Dizi

13:00 Sevdim Seni Bir Kere

14:30 Sefirin Kızı

18:45 Star Haber

20:00 Everest

22:30 Everest


Star, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

Sinema

Son Dakika Haberleri

08:07  Haşdi Şabi'den 'Başkomutan Abdulmehdi'nin emirlerine uyulacak' açıklaması - Haberler
08:07  Kaybolan balıkçıları arama çalışmaları tekrar başladı - Haberler
07:53  İzmir'de binlerce liralık gümrük kaçağı ürüne el konuldu - Haberler
07:53  İzmir'de binlerce paket kaçak sigara ele geçirildi - Haberler
07:37  Meksika'da ilkokul öğrencisi sınıfa iki silahla saldırdı: 2 ölü - Haberler
01:00  Okul bahçesinde kar topu oynayan öğrencilerin vücutlarında yanıklar oluştu - Haberler
00:27  Washington Post'tan çok konuşulacak iddia: ABD, Süleymani ile aynı gün bir İranlı komutanı daha öldürmeye çalıştı - Haberler
23:02  Meksika'da 11 yaşındaki öğrenci okulu taradı! 2'si öğrenci 3 kişi öldü - Haberler
22:49  Son dakika: Irak'ta protestolar yeniden alevlendi: 2 gazeteci öldürüldü - Haberler
22:44  İran'dan ABD'nin "ön koşulsuz müzakere" teklifine yanıt geldi - Haberler
11.01.2020 08:18:06