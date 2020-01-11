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11 Ocak 2020 TRT spor Yayın Akışı

11 Ocak 2020 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

11.01.2020 06:45 | Son Güncelleme: 11.01.2020 06:4511 Ocak 2020 TRT spor Yayın Akışı

yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:00 İleri Üçlü

02:00 Stadyum

04:00 Transfer Gündemi

06:00 2019 Derleme

06:58 İstiklal Marşı

07:00 2019 Derleme

08:35 Olimpiyat Yıldızları

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 Spor Bülteni

10:00 Süper Spor

10:25 Salto

10:55 Takvim Yaprakları

11:00 Ajans Saati

11:45 Süper Lig Panorama

12:00 NBA Saati

12:55 Takvim Yaprakları

13:00 Spor Bülteni

13:55 Hava Durumu

14:00 Spor Hafta Sonu

16:30 Avrupa Stüdyosu

17:50 Manchester United - Norwich City

18:45 2019 Derleme

19:00 Manchester United - Norwich City

19:55 BEKO - Sigortam Net. İTÜ BB

20:45 2019 Derleme

21:00 Fenerbahçe BEKO - Sigortam Net. İTÜ BB

21:45 2019 Derleme

22:00 Stadyum


Fenerbahçe, Trt, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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