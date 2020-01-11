11 Ocak 2020 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:00 İleri Üçlü
02:00 Stadyum
04:00 Transfer Gündemi
06:00 2019 Derleme
06:58 İstiklal Marşı
07:00 2019 Derleme
08:35 Olimpiyat Yıldızları
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Spor Bülteni
10:00 Süper Spor
10:25 Salto
10:55 Takvim Yaprakları
11:00 Ajans Saati
11:45 Süper Lig Panorama
12:00 NBA Saati
12:55 Takvim Yaprakları
13:00 Spor Bülteni
13:55 Hava Durumu
14:00 Spor Hafta Sonu
16:30 Avrupa Stüdyosu
17:50 Manchester United - Norwich City
18:45 2019 Derleme
19:00 Manchester United - Norwich City
19:55 Fenerbahçe BEKO - Sigortam Net. İTÜ BB
20:45 2019 Derleme
21:00 Fenerbahçe BEKO - Sigortam Net. İTÜ BB
21:45 2019 Derleme
22:00 Stadyum