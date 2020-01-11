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11 Ocak 2020 Trt1 Yayın Akışı

11 Ocak 2020 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

11.01.2020 06:45 | Son Güncelleme: 11.01.2020 06:4511 Ocak 2020 Trt1 Yayın Akışı

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Tutunamayanlar

03:00 Baba Can'dır

03:05 Aileler Yarışıyor

04:35 Ömür Dediğin

05:05 Ömür Dediğin

05:35 Küçük Hanımefendi

06:35 Beni Böyle Sev

07:05 Beni Böyle Sev

08:40 1'de Bugün

08:50 Tozkoparan

09:25 1'de Bugün

09:35 Tozkoparan

10:50 Tutunamayanlar

11:55 Benim Adım Melek

12:30 Benim Adım Melek

15:55 1'de Bugün

15:55 Vuslat

19:00 Ana Haber

20:00 Kalk Gidelim


beni böyle sev, Tutunamayanlar, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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