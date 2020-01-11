11 Ocak 2020 Trt1 Yayın Akışı

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Tutunamayanlar

03:00 Baba Can'dır

03:05 Aileler Yarışıyor

04:35 Ömür Dediğin

05:05 Ömür Dediğin

05:35 Küçük Hanımefendi

06:35 Beni Böyle Sev

07:05 Beni Böyle Sev

08:40 1'de Bugün

08:50 Tozkoparan

09:25 1'de Bugün

09:35 Tozkoparan

10:50 Tutunamayanlar

11:55 Benim Adım Melek

12:30 Benim Adım Melek

15:55 1'de Bugün

15:55 Vuslat

19:00 Ana Haber

20:00 Kalk Gidelim