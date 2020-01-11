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11 Ocak 2020 Tv 2 Yayın Akışı

11 Ocak 2020 Cumartesi günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?

11.01.2020 06:45 | Son Güncelleme: 11.01.2020 06:4511 Ocak 2020 Tv 2 Yayın Akışı

2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

00:45 Beni Takip Et

02:00 Kelime Oyunu

03:10 Galip Derviş

04:20 Ben Bilmem Eşim Bilir

06:00 Şöhretin Bedeli

07:00 Kader Bağları

08:45 Sen de Yap

09:45 Çok Gezenti

11:15 Yeniden Konuşalım

12:15 Rehber

13:30 Sen de Yap

14:30 Küçük Ağa

16:45 Çocuklar Duymasın

19:00 Kelime Oyunu

21:00 Şeref Meselesi

23:30 Hürkuş: Göklerdeki Kahraman


TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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