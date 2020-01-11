11 Ocak 2020 Tv8 Yayın Akışı

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV8 YAYIN AKIŞI
00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
01:15 Doya Doya Moda
03:30 Seda Sayan İle Yemekteyiz
05:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
09:45 Oynat Bakalım
10:00 Masterchef Türkiye
10:45 Doğduğun Ev Kaderindir
13:45 Annemin Yarası
16:15 Ekşi Elmalar
19:00 Sinema
20:00 O Ses Türkiye