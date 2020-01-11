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11 Ocak 2020 Tv8 Yayın Akışı

11 Ocak 2020 Cumartesi günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var?

11.01.2020 06:45 | Son Güncelleme: 11.01.2020 06:4611 Ocak 2020 Tv8 Yayın Akışı

yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular

01:15 Doya Doya Moda

03:30 Seda Sayan İle Yemekteyiz

05:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 Oynat Bakalım

10:00 Masterchef Türkiye

10:45 Doğduğun Ev Kaderindir

13:45 Annemin Yarası

16:15 Ekşi Elmalar

19:00 Sinema

20:00 O Ses Türkiye


Tv8, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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