11 Ocak Cumartesi DHA Spor Gündemi

Göztepe'nin İtalyan oyuncusu Stefano Napoleoni: Taraftar karşısında büyülendim
"Yeni stadımızda daha iyi sonuçlar alacağız"
"Cengiz Ünder ile sürekli irtibattayız"
"Yeni hocamızla öz güvenimiz arttı"
" İzmir
'de yaşamak bana keyif veriyor"
"Mossoro ile oynamaktan keyif alıyorum"
"Geçen sezon elimizdeki şampiyonluğu verdik"
"Göztepe ile şampiyonluk yaşamak güzel olur"
"Türkiye - İtalya maçı benim için farklı bir durum"
"İlk maçı benim golümle kazanmak ekstra mutluluk olur"
Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri: Ligin ilk yarısını güzel yerde bitirdik, devam etmek önemli
"Beşiktaş maçı şölen olacak"
"Obertan'ın önemli bir kariyeri var"
"64 puan sizi şampiyon yapar"
"Türk futbolunun en büyük sorunu alt yapıdır"
*** KULÜPLERİN KAMP VE DEVRE ARASI TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
FENERBAHÇE
Sarı-lacivertliler günü izinli geçirecek.
BEŞİKTAŞ
Siyah-beyazlılar günü izinli geçirecek.
GALATASARAY
13.30 Galatasaray Spor
Kulübü Aylık Olağan Divan Kurulu Toplantısı Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapılacak.
18.00 Sarı kırmızılılar, Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçında TFF 1'inci Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile karşılaşacak.
TRABZONSPOR
10.00 Antalya'daki hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer Trabzon'a dönecek.
HAZIRLIK MAÇLARI
15.00 İttifak Holding Konyaspor - Bursaspor
17.00 Antalyaspor - F. Sittard
17.00 Medipol Başakşehir - Young Boys
TFF 2'NCİ VE 3'ÜNCÜ LİGLER
İki ligde de ikinci devre heyecanı bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.
BASKETBOL
ING Basketbol Süper Ligi
13.00 Beşiktaş Sompo Sigorta - Bahçeşehir Koleji
15.15 Galatasaray Doğa Sigorta - Türk Telekom
17.30 Pınar Karşıyaka - Teksüt Bandırma BK
20.00 Fenerbahçe Beko - Sigortam.Net İTÜ BB
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
13.00 Çankaya Üniversitesi - Galatasaray
14.00 OGM Ormanspor - Botaş
14.00 Birevim Elazığ İl Özel İdare - İzmit Belediyespor
16.00 Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol - Samsun Canik Belediye
VOLEYBOL
2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri'nde yarı final maçları oynanacak.
19.15 Almanya - Hollanda
22.45 Polonya - TÜRKİYE
AVRUPA LİGLERİ
15.30 Crystal Palace - Arsenal (Cenk Tosun)
17.00 Cagliari - Milan (Hakan Çalhanoğlu)
18.00 Leicester City - Southampton (Çağlar Söyüncü)