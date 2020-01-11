11 Ocak Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah ŞEHİT HAKAN YILMAZ sk 09:00-15:00 saatleri arasında BAKIM süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2257438)
- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah ATIŞALANI sk/ MENDERES mah ATIŞALANI sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268962)
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah HALİM ULUŞAHİN,MÜMİN ARK,TURGUT BİNGÖL,ŞAHİN,TURGUT BİNGÖL,GÜVERCİN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268885)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah BUĞDAY,ESEN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2271074)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BAHÇEKÖY MERKEZ mah BADEM ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI,HANIMELİ,KARACAOVA,SERHATTER,VALİDE SULTAN,İNÖNÜ sk/ KEMER mah VALİDE SULTAN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2277342)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BAHÇEKÖY MERKEZ mah ADNAN MENDERES,FUŞTAN,SERHATTER,VALİDE SULTAN,İNÖNÜ sk/ BAHÇEKÖY YENİ mah AKÇAKOCA,DOĞANBEY,ORTA SELVİ sk/ KEMER mah VALİDE SULTAN sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2282835)
- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇAKIL mah BEŞEVLER,ÇATALCA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2277337)
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah SAKARYA,SANSAR,SÜMEYYE,TERAKKİ,ÖNCÜ,ÖNER sk 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2283321)
- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah HÜSEYİN AVNİ AKTARMA,OFLU,TERAKKİ,ÇELİKLER sk 11:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2283322)
- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah ADNAN KAHVECİ,KOCASİNAN,KOCASİNAN 1.,KOCASİNAN 2.,KOCASİNAN 3.,KOCASİNAN 4.,KOCASİNAN 5.,MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 1.,MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 2.,MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 3.,MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 4.,MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 5.,MEHMET AKİF ERSOY,MİTHATPAŞA 1,TEVFİK FİKRET sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2279701)
- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah ADNAN KAHVECİ,KOCASİNAN,KOCASİNAN 1.,KOCASİNAN 2.,KOCASİNAN 3.,KOCASİNAN 4.,KOCASİNAN 5.,MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 1.,MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 2.,MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 3.,MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 4.,MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 5.,MEHMET AKİF ERSOY,MİTHATPAŞA 1,TEVFİK FİKRET sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2279709)
- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah BİLGİ,CAN,DEFİNE,DEMOKRASİ,MARMARA,ÇALIKUŞU,ÇİM sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2290656)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah ALAKIR,ALSANCAK ÇIKMAZI,AZİM ÇIKMAZI,AĞAÇALTI,BULUT ÇIKMAZI,CEM,DEĞER,DİREKLİ,HACI ALİ PAŞA,HAYDAR ALİYEV,HEKİM,KEÇECİZADE,KİREÇ BAYIRI,KİREÇLİ ÇEŞME,MEHMET EFENDİ,MISIR,MÜHENDİS HÜSEYİN,RAİF BEY,SERİN ÇIKMAZI,SU YOLCU BEKİR,TARİHİ ÇEŞME ÇIKMAZI,YÜZBAŞI CENGİZ TOPEL,ÇAM YOLU,ÖMÜR TEPE,İSHAK sk/ TARABYA mah ÇAM YOLU sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2296001)
- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BAHÇEKÖY MERKEZ mah BADEM ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI,HANIMELİ,KARACAOVA,SERHATTER,VALİDE SULTAN,İNÖNÜ sk/ KEMER mah VALİDE SULTAN sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2296021)
- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah 1122.,AKDOĞAN,ONUR sk İSTİKLAL cad.Şamlar Azatır Yolu cad. 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2292853)
- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1582.,1624. sk ,1611 sk. , 1603 sk.,1607 sk, 1608 sk, 1609 sk, 1610 sk, 1611 sk, 1612 sk, 1614 sk, 1615 sk, 1616 sk, 1617 sk, 1618 sk, 1619 sk. 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2294042)
- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-GÜRPINAR mah AÇELYA,GALİP ESMER,KALENDER,SOLMAZ,TEVFİK FİKRET,VATAN,YAHYA KEMAL BEYATLI sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2296228)
- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah İBRAHİM MÜTEFERRİKA sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2294156)
- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah BEŞEVLER,CEYHAN,CUMHURİYET,DR SADIK AHMET,EĞİTİM,FAİK BEY,KAMELYA,MARTI,ÇELİK,ÇİMENLİ,ÖĞRETMEN,ÖĞRETMENLER sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2294192)