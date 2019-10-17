"11. Rize tanıtım günleri" İstanbul'da başladı

Açılış töreni ne AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Rize Milletvekili Hayati Yazıcı, Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin'de katıldı.

Maltepe Sahili etkinlik alanında düzenlenen "11. Rize Tanıtım Günleri" açılış töreni saygı duruşu istiklal marşı ve Kur-an-ı Kerim okunması ile başladı.

Rize Dernekler Federasyonu Başkanı Recep Albayrak'ın açılış konuşmasını yaptığı tören; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı Başkanı Nusret Bayraktar, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Rize Valisi Kemal Çeber, Gençlik Spor Eski Bakanı Osman Aşkın Bak ve Gümrük Ticaret Eski Bakanı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Rize Milletvekili Hayati Yazıcı'nın konuşmaları ve açılış kurdelasının kesimi ile başladı.

Etkinliğin açılışına İstanbul ve Rize'den bazı mülki amirler ve ilçe belediye başkanları da katıldı.

Mehmetçik selamı verilerek başlayan etkinlik Protokol üyelerinin Rize Belediyesi standını ziyaret etmesi ile devam etti.

Açılan standlar da, kentin kültürel, doğal ve sanatsal özellikleri tanıtılıyor.