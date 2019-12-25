Adana'da selde mahsur kalan vatandaşlar helikopter ile kurtarıldı

Adana'da sel sularına kapıldıkları araçta 11 saat mahsur kalan 4 kişi helikopterle kurtarıldı.

AFAD HAREKETE GEÇTİ

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yakapınar ile Abdioğlu mahalleleri arasında şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sele kapılan otomobilde bulunan 4 kişi mahsur kaldı. Vatandaşların kurtarılması için haber verilen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) harekete geçti. Ekipler, yerini tespit ettikleri vatandaşları olaydan 11 saat sonra helikopterle kurtardı. AFAD merkezine getirilen Ali Geyik (56), Ali Gümüş (62), Yasin Gümüş (25) ve Ramazan Gümüş'e (17) ikramda bulunuldu.

Ali Gümüş, 11 saat arabada mahsur kaldıklarını, ekiplerin kendilerini gelip kurtardığını belirterek, teşekkür etti.