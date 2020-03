Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, dün akşam itibarıyla 11 seferle 8 ülkeden 2 bin 721 öğrencinin daha getirildiğini belirterek, öğrencilerin 14 günlük karantinaya alındığını söyledi. Yurt dışında 32 Türk vatandaşının korona virüs sebebiyle vefat ettiğini açıklayan Çavuşoğlu, 69 ülkeden tıbbi malzeme talebi geldiğini, 14 ülkenin talebinin karşılandığını belirtti.Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Toplantı öncesinde ise Çavuşoğlu'nun konuşma yapacağı kürsü ve mikrofonlar temizlendi. Bakan Çavuşoğlu, "Bildiğin gibi 2 Nisan'da NATO Dışişleri Bakanları toplantısı olacaktı. Bunu video konferansla gerçekleştireceğiz. Bu toplantı öncesinde Genel Sekreter Jens Stoltenberg ile de telefonda bir görüşmesi yapacağım. Cumhurbaşkanımızın Brüksel ziyareti sonrasında özellikle 18 Mart mutabakatı ile ilgili Avrupa Birliği ile yeni bir süreç başlattık. Ekiplerimiz çalışmaları sürdürüyor. Bundan sonraki süreçte göçle ilgili AB'nin bu güne kadar tutamadığı sözler yerine getirilecek mi, bugünün şartlarında ilave neler yapılması gerekiyor. Bu sadece 3+3 milyar avro ile ilgili değil göçmenlerin başta Suriye olmak üzere diğer ülkelere de geri dönmeleri nasıl sağlanacak, güvenlik bölgeleri dahil kapsamlı bir çalışmayı yürütüyoruz" diye konuştu."11 SEFERLE 8 ÜLKEDEN 2 BİN 721 ÖĞRENCİMİZİ ÜLKEMİZE GETİRMİŞ OLDUK"Dünyanın her yerinde gündemin korona virüs olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Biz de yurt dışındaki vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet etmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Uçuşların durdurulması, okulların kapatılması gibi başta Erasmus eğitimi için yurt dışına giden kardeşlerimiz ülkemize dönmek istediler. Dün akşam itibarıyla 11 seferle 8 ülkeden 2 bin 721 öğrencimizi ülkemize getirmiş olduk. Sudan'dan da öğrenciler gelmek istedi, Mısır'a giden uçağımız Sudan'a da uğrayarak öğrencilerimizi aldı. KKTC'den gelmek isteyen öğrencilerimiz de ülkemize getirildi. 14 günlük karantinaya alınmış oldu. Sakarya, Samsun ve Sivas'taki yurtlara öğrencilerimiz yerleştirildi. Fas'taki 224 vatandaşımızın da ülkemize dönüşünü sağladık. İçişleri Bakanlığımıza ayrıca da teşekkür ediyoruz" dedi."MAALESEF YURT DIŞINDA 32 VATANDAŞIMIZ KORONA VİRÜS SEBEBİYLE VEFAT ETTİ"Bakan Çavuşoğlu, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları arasından korona virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin olduğunu belirterek, "Maalesef yurt dışında 32 vatandaşımız korona virüs sebebiyle vefat etti. Çoğunluğu Avrupa ülkelerinde oldu. Bazı vatandaşlarımızın cenazelerini aileleri ülkemize getirmek istedi. Biz o ailelere gereken yardımları yapıyoruz. Normal uçuşlar yok ama kargo uçuşları var. Gerekli tedbirleri alarak vatandaşlarımızın cenazelerinin ülkemize getirilmesi konusunda gerekli desteği veriyoruz" ifadelerini kullandı."ELİMİZDEN DESTEĞİ VERİYORUZ"Ticaretin bu süreçte zarar görmemesi için özellikle lojistik çalışmalarının düzenli yürütülmesi konusunda çalışmaları sürdürdüklerini kaydeden Çavuşoğlu, "Hazine ve Maliye Bakanımızın, Ticaret Bakanımızın yaptığı çalışmalara biz Dışişleri Bakanlığı olarak elimizden gelen desteği veriyoruz. Bu süreçte G-20 ülkelerine büyük bir görev düşüyor. Konsolosluk çağrı merkezimizin 7 gün 24 saat hizmet verdiğini hatırlatmak isterim. Bu güne kadar korona virüsle ilgili 30 binden fazla çağrı aldık. Bu çağrılara tek tek cevap veriyoruz. Sadece çağrı merkezimize değil yurt dışındaki misyonlarımıza ve bizlere ulaşan tüm çağrıları dikkate alıyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini, hatta tedbirlerini tek tek dikkate alıyoruz. Sadece benim sosyal medya hesabıma 3 bin 200 mesaj geldi. Bunların hepsine tek tek döndük. Burada önemli olan yurt dışındaki vatandaşlarımızı yalnız bırakmamak. Tüm vatandaşlarımızı ülkemize getiririz demek gerçekçi bir açıklama olmaz. Özellikle öğrencilere öncelik vermemizin sebebini de sizlere açıklamıştık" dedi."ULUSLARARASI MEKANİZMA OLUŞTURULACAK MI?"Muhabirlerin sorularını da yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, diğer ülkelerin Dışişleri Bakanlarıyla telekonferansla yapılan görüşmelerde neler görüşüldüğünü ve İspanya, İtalya gibi ülkelerin korona virüsle mücadelede zorlandıkları, bu kapsamda uluslararası bir mekanizma oluşturulursa Türkiye 'nin bunun neresinde duracağının sorulması üzerine, "G-20 ülkelerinin Dışişleri Bakanlarıyla yaptığımız telefon görüşmelerinde neleri konuştuğumuzu anlatmaya çalıştık. Bazen ticaretle ilgili bazen sınırlar, tır şoförlerinin karşılaştığı sorunların çözümü için ortak bir mekanizma nasıl kurabiliriz, bazen o ülkedeki vatandaşımızın durumu, vatandaşlarımızın getirilmesi ve Türkiye'de bulunan yabancı ülke vatandaşlarının ülkelerine dönmeleri ile ilgili konuları görüştük. Pek çok ülkeden talep geldi. Bu güne kadar 69 ülkeden tıbbi malzeme talebi geldi. Hepsini karşılayabilir miyiz, hayır hepsini karşılamamız mülkün değil. Bugüne kadar 17 ülkeye tıbbi malzeme gönderdik. ve G-20 ülkelerinin Dışişleri Bakanlarıyla yaptığımız görüşmede esasen uluslararası finans kurumlarıyla birlikte böyle bir fonun oluşturulmasını teklif ettim. Sadece destek ve koordinasyon merkezlerimizin işbirliği değil, bu oluşturulacak fondan hangi ülkenin ihtiyacı var, ne kadar ihtiyacı var bunlara bakılsın. Bizim de ihtiyacımız var. Öncelikle kendi ihtiyacımızı bizim tespit edip, eğer fazla olursa onu ihraç edebiliriz. Son günlerde Sağlık Bakanlığımızın ve İçişleri Bakanlığımızın ülke içindeki üretimle ilgili attığı adımları da doğru buluyoruz. Her dönemde olduğu gibi bu dönemde de fırsatçılar oldu, stok yapanlar oldu. Ne kadar üretim kapasitemiz var, ne kadarını içeride kullanmamız gerekiyor, ne kadarı ihraç edebiliriz? Dün İspanya Dışişleri Bakanı Aransa ile telefonda görüştüm, geçmiş olsun demek için ve İspanya'da ölümler arttı. Kendilerinin bizden maske talebi oldu. Hem normal maskeler hem de filtreli maske talebi oldu. Dolayısıyla bunları karşılayabilir miyiz? Sadece Türkiye değil oluşturacağımız bu fon ve koordinasyon ile hangi ülkenin ne kadar tıbbi malzemeye ihtiyacı var ve hangi ülkeden sağlanabilir bunları uluslararası sistem olarak özellikle G-20 ülkeleri olarak bunu koordine etmemiz gerekiyor. Türkiye olarak biz bu konularda hassasız. İnsanı konularda Türkiye dünyada birinci sırada olan ülke. Dünyanın en zengin değil ama en cömert milletiyiz. Ancak bu Türkiye'nin tek başına üstesinden geleceği bir sorun değil" şeklinde konuştu."BİR İŞİ OLMAYAN VATANDAŞLARIMIZIN DA SOKAĞA ÇIKMAMASI GEREKİYOR"65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağına değinen Bakan Çavuşoğlu, "Devletimiz bir karar alırken vatandaşlarımıza bir ceza olsun diye almıyor. Bilim Kurulumuzun, Sağlık Bakanlığımızın tavsiyeleri doğrultusunda kararlar alınıyor. Amacımız nedir; vatandaşlarımızın can sağlını korumak. Özellikle yaşlı vatandaşlarımızın öldüğünü korona virüsten dolayı dikkate alırsak. 65 yaş üst vatandaşlarımızın sokağa çıkamaması gerekiyor. Onların ihtiyacını karşılamak üzere devletimiz gerekli desteği veriyor. Gıda ihtiyacı ve ilaç ihtiyacı olduğu zaman bir taraftan polis kardeşlerimiz, bir taraftan zabıta kardeşlerimiz, belediyelerimiz ve devletin kurumları gerekli desteği yapıyor. Bu duyuruları hep birlikte vatandaşlarımıza iletmemiz lazım. Gördük ki son günlerde bunu da suistimal eden vatandaşlarımız oldu. Yaşlı vatandaşlarımızı da rencide edici video çekimleri ve paylaşımlar oldu. Gördük ki bu duyurudan haberi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlarımız var. Bunları rencide etmeden evlerine göndermeliyiz. Hasta ise gerekli tedbirleri almalıyız. Her türlü desteği verelim ama onlar da lütfen bu çağrıya uysun. Sadece onlar değil dışarıda herhangi bir işi olmayan vatandaşlarımızın da sokağa çıkmaması, dikkat etmesi gerekiyor. Hem yurt dışında hem de yurt içinde" dedi.(İrfan Çalışkan/İHA)

