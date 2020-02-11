11 Şubat 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 beIN Manşet

01:00 Süper Lig

01:15 Maç Sonu

01:15 Süper Lig Maç Sonu

01:45 Futbolun Şehirleri

02:00 Özel Röportaj

02:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

03:00 beIN Manşet

03:30 Maç Saati

04:00 Dünden Bugüne

04:30 Süper Lig

04:45 Süper Lig Maç Sonu

05:15 Maç Sonu

05:30 Süper Lig Maç Özetleri

06:00 beIN Manşet

07:00 Maç Saati

08:45 Maç Saati

08:45 Eski Dostlar

09:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri

09:15 Süper Lig Maç Özetleri

09:30 Maç Sonu

10:00 Dünden Bugüne

10:30 Özel Röportaj

11:00 Süper Lig

11:00 Haftanın Öyküleri

11:30 Dünden Bugüne

12:30 Maç Saati

13:45 Maç Saati

14:00 Maç Saati

15:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

15:30 Maç Sonu

15:30 Futbolun Şehirleri

16:15 Eski Dostlar

16:30 Süper Lig

17:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

17:30 Özel Röportaj

18:00 beIN Manşet

19:00 Maç Önü

19:00 Maç Saati

20:45 Süper Lig Kısa Özet

21:00 beIN Manşet

21:15 Devre Arası

22:00 Maç Sonu

22:00 Süper Lig Maç Özetleri

22:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

23:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

23:30 Dünden Bugüne

23:30 STSL Maç Özetleri