11 Şubat 2020 Fox Yayın Akışı

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
FOX YAYIN AKIŞI
00:15 Yasak Elma
00:15 Fatih Savaş ile Sohbet Gecesi
01:15 Temizlik Benim İşim
01:15 Hep Yek 2
02:45 Hep Yek 2
02:45 Aşk Yeniden
03:00 Zuhal Topal’la Sofrada
04:00 Zuhal Topal’la Sofrada
04:45 Şevkat Yerimdar
05:00 Şevkat Yerimdar
06:00 İnadına Aşk
07:15 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:15 Sizi Böyle Alalım
13:45 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber
20:00 Yasak Elma
20:00 Kadın
22:30 Yasak Elma